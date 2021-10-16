Елизавета II полностью отказалась от спиртного, - Telegraph

Вместо любимого мартини она теперь пьет только минеральную воду, рассказывает Еспересо.TV со ссылкой на лондонскую газету Telegraph .



Собеседник издания подчеркнул, что это решение было личным выбором Елизаветы II.



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"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезным. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, хотя никогда много и не пила", - заявил источник газеты.



Отмечается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя назначенный на ноябрь климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году. Итак, королева стремится находиться в наилучшем состоянии.





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