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Елизавета II полностью отказалась от спиртного, - Telegraph

16 октября, 2021 суббота
10:54
Мир Елизавета II

По совету врачей 95-летняя британская королева решила больше никогда не употреблять алкоголь

Вместо любимого мартини она теперь пьет только минеральную воду, рассказывает Еспересо.TV со ссылкой на лондонскую газету Telegraph .

Собеседник издания подчеркнул, что это решение было личным выбором Елизаветы II.

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"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезным. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, хотя никогда много и не пила", - заявил источник газеты.

Отмечается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя назначенный на ноябрь климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году. Итак, королева стремится находиться в наилучшем состоянии.


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