Елизавета II объявила, что супруга принца Чарльза Камилла получит титул королевы-консорта
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что супруга принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла получила титул королевы-консорта
Об этом говорится в обращении Елизаветы, посвященном 70-летию ее правления, сообщает BBC News .
Королева заявила, что искренне желает, чтобы Камилла получила этот титул, когда придет время.
"Знаю, что когда мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его жену Камиллу так, как вы поддерживали меня", - сказала Елизавета II.
Титул королевы-консорта означает, что жена короля получит равный ему монархический титул и социальный статус.
Заявление Елизаветы II внесло определенность в вопросе, какой титул получит Камилла после коронации Чарльза. Обычно жена короля автоматически получает титул королевы. Однако в случае с герцогиней Корнуольской высказывались предположения, что этого не произойдет и станет принцессой-консортом.
Камилла и Чарльз поженились в 2005 году. Герцогиня Корнуольская долгое время не была популярна среди британцев из-за ее отношений с принцем Чарльзом во время его брака с принцессой Дианой.
6 февраля 2022 года исполнилось 70 лет со дня восхождения на престол Елизаветы II. 95-летняя королева царит дольше всех своих предшественников.
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