Елизавета II объявила, что супруга принца Чарльза Камилла получит титул королевы-консорта

Об этом говорится в обращении Елизаветы, посвященном 70-летию ее правления, сообщает BBC News .

Королева заявила, что искренне желает, чтобы Камилла получила этот титул, когда придет время.

"Знаю, что когда мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его жену Камиллу так, как вы поддерживали меня", - сказала Елизавета II.

Титул королевы-консорта означает, что жена короля получит равный ему монархический титул и социальный статус.

Заявление Елизаветы II внесло определенность в вопросе, какой титул получит Камилла после коронации Чарльза. Обычно жена короля автоматически получает титул королевы. Однако в случае с герцогиней Корнуольской высказывались предположения, что этого не произойдет и станет принцессой-консортом.

Камилла и Чарльз поженились в 2005 году. Герцогиня Корнуольская долгое время не была популярна среди британцев из-за ее отношений с принцем Чарльзом во время его брака с принцессой Дианой.

6 февраля 2022 года исполнилось 70 лет со дня восхождения на престол Елизаветы II. 95-летняя королева царит дольше всех своих предшественников.

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