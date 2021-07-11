Елизавета II обратилась к футболистам сборной Англии перед финалом Евро-2020
Королева Великобритании Елизавета II поддержала футболистов сборной Англии перед финальным матчем чемпионата Европы против Италии
Об этом сообщает BBC .
Королева вспомнила, как в 1966 году вручила капитану сборной Англии Бобби Муру Кубок мира и пожелала футболистам удачи в финале против Италии.
"Пятьдесят пять лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и я видела, что значит для игроков, руководства и персонала достичь и выиграть финал крупного международного турнира по футболу. Я и моя семья хотим поздравить вас с выходом в финал чемпионата Европы, а также пожелать удачи в надежде, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, преданность и гордость, которые вы продемонстрировали", - заявила Елизавета II.
Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 сегодня в Лондоне. Игра на "Уэмбли" начнется в 22:00.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Англия
- Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
- 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.
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