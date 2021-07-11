Елизавета II обратилась к футболистам сборной Англии перед финалом Евро-2020

Об этом сообщает BBC .

Королева вспомнила, как в 1966 году вручила капитану сборной Англии Бобби Муру Кубок мира и пожелала футболистам удачи в финале против Италии.

"Пятьдесят пять лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и я видела, что значит для игроков, руководства и персонала достичь и выиграть финал крупного международного турнира по футболу. Я и моя семья хотим поздравить вас с выходом в финал чемпионата Европы, а также пожелать удачи в надежде, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, преданность и гордость, которые вы продемонстрировали", - заявила Елизавета II.

Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 сегодня в Лондоне. Игра на "Уэмбли" начнется в 22:00.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Англия

Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

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