Компания застройщика получила госконтракт, а группировка дельца контролирует Запорожскую область.

Это не скандал, это просто готовое уголовное дело НАБУ против одного из самых влиятельных Слуг народа. В разгар войны замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко взял в пользование новую элитную машину Porsche Taycan 2021 года, которую ему на неизвестно каких условиях передал в пользование Вемир Давитян.

Давитян известен как партнер известного днепровского "авторитета" Александра Петровского, известного в определенных кругах по фамилии "Нарик", и одновременно близкий друг председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии. А в Запорожье Давитяна называют теневым куратором области от Слуг народа, который может решать любые вопросы.

То есть Давитян, лицо с неизвестными источниками бизнеса, дарит в пользование во время войны новую элитную машину одному из руководителей государства, приближенному к президенту Зеленскому. И Давитян также постоянно занимается интересами главы фракции Слуг.

Как оказалось, уже долгое время Кирилл Тимошенко проживает в шикарной загородной резиденции одного из крупнейших украинских застройщиков Игоря Никонова

А партнер Давитяна Петровский является близким другом и партнером олигарха Игоря Коломойского, который, как известно, является главным информационным спонсором и крупнейшим выгодоприобретателем от правления Слуг народа.

Но это не всё. Как оказалось, уже долгое время Кирилл Тимошенко проживает в шикарной загородной резиденции одного из крупнейших украинских застройщиков Игоря Никонова.

Площадь резиденции – 1200 квадратных метров! Тимошенко признается, что такой огромный "пункт несокрушимости" нужен ему... из соображений безопасности! И что за аренду он платит 230 тысяч гривен в месяц. Даже если предположить, что свою резиденцию Никонов отдал для проживания для одного чиновника за такую плату, большую для чиновника, но маленькую для аренды такой виллы, то сколько стоит сейчас содержание такого дома? Какой счет на коммунальные услуги оплачивается? Сколько людей нужно для обслуживания и какие у них зарплаты? На сколько часов в день там выключают свет и тепло?

36-летний заместитель главы Офиса президента живет роскошной жизнью во время войны. Тимошенко обустроил себе свой личный пункт несокрушимости, недоступен для обычных граждан

По совпадению, компания Никонова две недели назад получила государственный подряд в программе строительства есть поселок.

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36-летний заместитель главы Офиса президента живет роскошной жизнью во время войны. Тимошенко обустроил себе свой личный пункт несокрушимости, недоступен для обычных граждан, где Слуга народа надежно защищен от всех проблем, которыми живет народ, он живет жизнью олигархов, самой богатой финансовой элиты.

И Тимошенко не считает это неприемлемым.

И глава офиса президента Андрей Ермак считает это нормальным, он даже слова не сказал.

И сам президент Зеленский считает это нормальным, от него тоже нет ни критики, ни оценок, видимо, для него это не ко времени.

Единственное расследование, которое начало, по нашим данным Зеленский, — это откуда у журналистов УП появились фото машины Тимошенко, и уже начали какого-то полицейского за это таскать.

Не стыдно, очевидно, так жить, стыдно, что люди об этом узнали.

Но знать нужно, война не все спишет.