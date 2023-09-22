Элитные войска РФ не смогли помешать украинским войскам продвинуться в Запорожье, - ISW
Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что в середине августа россияне передислоцировали части 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) и 76-й гвардейской дивизии ВДВ в район Роботиного, чтобы отразить украинские атаки и, вероятно, снизить нагрузку на 22 и 45 отдельных бригад спецназа.
По данным аналитиков, подразделения 22-й гвардейской бригады спецназовцев сейчас действуют к западу от Вербового. Как заявил украинский военный, защищающий Украину на юге, войска РФ, защищающие окопы, немотивированы и неэффективны. Однако подразделения, проводящие контратаки – более "сильные".
"Заявления украинского солдата согласовываются с наблюдениями ISW о том, что относительно элитный российский спецназ и элементы ВДВ, по всей видимости, являются основными элементами контратаки в западной Запорожской области", - добавили аналитики.
- На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны русского войска, ныне закрепляются и отбивают атаки врага.
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