Элитные войска РФ не смогли помешать украинским войскам продвинуться в Запорожье, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что в середине августа россияне передислоцировали части 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) и 76-й гвардейской дивизии ВДВ в район Роботиного, чтобы отразить украинские атаки и, вероятно, снизить нагрузку на 22 и 45 отдельных бригад спецназа.

По данным аналитиков, подразделения 22-й гвардейской бригады спецназовцев сейчас действуют к западу от Вербового. Как заявил украинский военный, защищающий Украину на юге, войска РФ, защищающие окопы, немотивированы и неэффективны. Однако подразделения, проводящие контратаки – более "сильные".

"Заявления украинского солдата согласовываются с наблюдениями ISW о том, что относительно элитный российский спецназ и элементы ВДВ, по всей видимости, являются основными элементами контратаки в западной Запорожской области", - добавили аналитики.