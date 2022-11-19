Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Сейчас нет в России ни одного человека, который не осознавал бы, что война проиграна. И психология поведения бункера, психология людей резко меняются. Все эти люди – имперцы, они ненавидят Украину, они бы с удовольствием ее уничтожили, но сейчас это невозможно. Им сейчас ближе к телу другая проблема – как самим сохранить власть и собственность в стране, которая терпит поражение", - отметил он.

По мнению политолога, именно этим будут заниматься эти люди.

"И у каждого свой сценарий, у генералов один, у Пригожина второй, у Кадырова третий, у Ковальчука, единственного человека, к которому прислушивается Путин, – другой. Им не до того сейчас, чтобы думать об уничтожении Украины, они заботятся о собственной шкуре - власть, собственность и жизнь Не случайно за эту неделю, когда разгонялись слухи о возможных переговорах, мы видели несколько разных вариантов того, что они называли "большое соглашение", "малое соглашение", - считает Пионтковский.

Он подчеркнул, что во всех этих вариантах совпадал один пункт, который вбрасывали именно кремлевские инициаторы соглашения: освобождение от ответственности.

"План мира Зеленского – это не план мира Зеленского, это ультиматум Большой восьмерки. Этот план содержится, все четыре пункта, в заявлении по Украине Большой семерки, или, как я ее называю, Большой восьмерки, от 12 ноября. 4-й пункт – Это основной пункт плана, который все российские переговорщики через Эрдогана доносили: никаких судов, никакой ответственности. Они уже думают об этом", - подытожил политолог.