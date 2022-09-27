Об этом в эфире Еспресо рассказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Путин хочет жить, жить очень долго. Он трус. Коллективный Путин - не та институция, которая готова нанести ядерный удар и получить его в ответ. Британцы их очень жестко предупредили, они очень реактивны в плане ответа на ядерный удар. Дистанция и их противоракетные системы позволяют защититься", – отметил он.

Лукашенко добавил, что Россия точно знает, что не владеет системой предупреждения о ракетном ударе.

"Самое главное, это круг миллиардеров, которые окружают Путина, – они хотят жить. Сколько бы Путин не клялся, что он представляет их интересы, они не хотят ядерного удара. Им дешевле прибить его, чем получить ядерный удар по своей территории", – отметил политэксперт.