Элитам РФ легче прибить Путина, чем получить ответный ядерный удар, - политэксперт Цыбулько
Окружение президента РФ Владимира Путина не хочет, чтобы Россия наносила ядерный удар, потому что они хотят жить
Об этом в эфире Еспресо рассказал политический эксперт Владимир Цыбулько.
"Путин хочет жить, жить очень долго. Он трус. Коллективный Путин - не та институция, которая готова нанести ядерный удар и получить его в ответ. Британцы их очень жестко предупредили, они очень реактивны в плане ответа на ядерный удар. Дистанция и их противоракетные системы позволяют защититься", – отметил он.
Лукашенко добавил, что Россия точно знает, что не владеет системой предупреждения о ракетном ударе.
"Самое главное, это круг миллиардеров, которые окружают Путина, – они хотят жить. Сколько бы Путин не клялся, что он представляет их интересы, они не хотят ядерного удара. Им дешевле прибить его, чем получить ядерный удар по своей территории", – отметил политэксперт.
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