Путин в очередной раз начал рассказывать, что НАТО его обманул.

Сказал, что атаки беспилотниками на Москву – это "путь запугивания". Что Россия бьет по территории Украины исключительно высокоточным оружием и только по военным объектам.

То, что по прилету БПЛА на Рублевку, где живет российская "элита", Путину пришлось вылезти из бункера и что-то рассказывать – это очень хорошо.

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Это означает, что "элита" имеет к Путину вопрос. А он все больше и громче "молчит" по поводу этой войны. Которая все не выигрывается и не выигрывается.

Может, до кого-то из жителей Рублевки дойдет (а может и нет), что путь, как избавиться от атак БПЛА и других неприятностей (например, санкций) существует. Это удар табакеркой в висок Путина.

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Может, до кого-то из жителей Рублевки дойдет (а может и нет), что путь, как избавиться от атак БПЛА и других неприятностей (например, санкций) существует. Это удар табакеркой в висок Путина.

Одна табакерка. Один висок. Вывод войск. Выдача военных преступников. Репарация. Раскаяние. И никаких беспилотников.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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