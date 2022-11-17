Вы ехали с творческими планами в сербскую писательскую резиденцию KROKODIL Судя по посту в ФБ – график Ваш был мега насыщен. Удалось ли написать то, что планировали?

Ехала всего на месяц, потому не планировала там писать (я нормально работаю и в Киеве). Имела другую цель: народную дипломатию. Пыталась максимально понять сербов и повлиять на них.

Ваши впечатления от коренных сербов о войне в Украине, украинском языке и символике.

Обобщение, что сербы ориентированы на Россию – не очень точное (как и любое обобщение). На мой взгляд, немногочисленная интеллектуальная элита поддерживает Украину. С другой стороны, в Сербии достаточно большое количество воинственных имперцев. И это неудивительно, ведь до сих пор существует миф о братском народе, который поддерживал православных сербов еще с давних времен, в частности, во время Первой мировой. Основные сербские СМИ – пророссийские.

Школьная программа там тоже проникнута роспропогандой. Несмотря на это, сербское общество в большинстве своем не настроено против украинцев. Типичный диалог произошел у меня с одной 70-летней интеллигенткой. Она спросила на сербском: "Русский и украинский слични?". Как и вы, я поняла вопрос, и поскольку немного уже выучила элементарную сербскую, ответила: "Сербский и русский слични?". Она: "Нет". Я: "Русский и украинский, сличный, как сербский и русский". Ее удивлению не было предела. Это очень показательный диалог. По своему опыту там считаю, что просвещение быстро поможет большинству сербов понять ситуацию. Но речь идет о тех, кто относится нейтрально. Упорные имперцы, мечтающие с Хорватией поступить так, как Путин с Украиной, останутся на своих позициях. К сожалению, пока руководят Сербией именно имперцы. Они - воинственное меньшинство при нейтральном большинстве.

Херсон. Вы одна из первых объявили сбор для жителей освобожденного Херсона. Также, Вы подчеркнули необходимость красивой стильной одежды для учителей и врачей. Расскажите об участниках сбора и самом сборе. Сколько удалось собрать вещией? Ведь женщинам в освобожденных городах так не хватает красоты. Это вдохновляет.

Поскольку я все люблю анализировать, то вычислила два типа волонтерства: гуманистические (забота о каждой жизни) и социально-хранящие - когда вкладываешься в систему.

Мы собирали вещи именно для врачей и учителей, потому что они узлы системы. Врачи, спасавшие медоборудование от орков (которое могли вынести незаметно) достойны особого уважения. А сейчас они, без перерыва на восстановление, вынуждены работать. И мы надеемся, что немного эмоционально их поддержим. Учителя, на которых давили орки, теперь должны учить детей без паузы на восстановление. Причем, и дети, и сами учителя психологически травмированы оккупацией. Поддержка учителей повлияет и на их способность выполнять свою работу. Вот такая рациональная подоплека именно этого сбора.

На Херсон мы давно планировали сбор. И когда я объявляла его, то и не подозревала, что все произойдет так молниеносно. Думала, еще несколько недель будет лежать на складе все. Но за 5 часов киевляне наносили качественных теплых или красивых вещей столько, что можно плотно забить пятитонный грузовик.

Конечно, это капля от потребностей, но мы не одни такие. Поэтому капля к капле и потечет благодаря волонтерам море любви на освобожденные территории. К сожалению, не могу перечислить фамилии всех, кто принял участие, но речь идет о сотнях людей. Приходили с детьми, и я думала: "какой замечательный пример они вот сейчас дают своим потомкам!"

Кстати, как оказалось впоследствии, среди других принес вещи и замминистра здравоохранения. Но особенно хочу выделить одну фамилию: системный волонтер, который очень помог в сборе на Херсон, делает много важного для беженцев и освобожденных территорий – Александр Кравченко.