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ElevenLabs запустила платформу на основе ИИ для создания синтетических голосов. Подробности

23 августа, 2023 среда
16:47
Технологии

Компания ElevenLabs запустила с бета-версии платформу на основе искусственного интеллекта для создания синтетических голосов с поддержкой более 30 языков

Об этом информирует TechCrunch.

Используя новую модель искусственного интеллекта, разработанную собственными силами, ElevenLabs заявляет, что ее инструменты теперь способны автоматически идентифицировать языки, включая корейский, нидерландский и вьетнамский, и генерировать эмоционально богатый язык на этих языках.

В сочетании с новой моделью, клиенты ElevenLabs могут использовать инструмент голосового клонирования платформы, чтобы говорить почти на 30 языках без необходимости предварительно вводить текст.

Платформа была запущена в бета-версии в конце января и довольно быстро набрала обороты – благодаря высокому качеству сгенерированных голосов и бесплатному уровню.

"ElevenLabs была основана из мечты сделать весь контент общедоступным на любом языке и любым голосом. С этим выпуском мы стали на шаг ближе к тому, чтобы воплотить эту мечту в реальность и сделать голоса искусственного интеллекта человеческого качества доступными на каждом диалекте. Наши инструменты генерации текста в речь помогают выровнять игровое поле и предоставить высококачественные возможности устного аудио всем создателям", – сказал генеральный директор и соучредитель ElevenLabs Мати Станишевский в своем заявлении.

Основана Станишевским, ранее работавшим в Palantir, и его другом детства Петром Дабковским, бывшим сотрудником Google. Вдохновленные посредственным дубляжем американских фильмов мужчины принялись за разработку платформы.

Также ElevenLabs сталкивается с угрозой индустрии озвучки, поскольку некоторые клиенты могут использовать ее платформу для замены актеров. Компания планирует расширить свои услуги по озвучиванию и переводу эмоций и интонаций между языками.

По ее данным, платформа имеет более миллиона зарегистрированных пользователей в творческих, развлекательных и издательских пространствах, создавших аудиоконтент за 10 лет. Кроме того, компания планирует ввести механизм, позволяющий пользователям делиться голосами на платформе.

ElevenLabs, недавно привлекшая 19 миллионов долларов от инвесторов, включая Andreessen Horowitz и соучредителя DeepMind Мустафу Сулеймана по оценке в 99 долларов, планирует в конечном итоге расширить свои модели искусственного интеллекта на озвучивание – следуя по стопам таких стартапов, как Papercu то, что она называет: основой, чтобы иметь возможность передавать эмоции и интонацию с одного языка на другой.

Что известно об искусственном интеллекте

26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал, что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

9 мая стало известно, что стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy.

28 июля стало известно, что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.

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