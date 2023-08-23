ElevenLabs запустила платформу на основе ИИ для создания синтетических голосов. Подробности

Об этом информирует TechCrunch.

Используя новую модель искусственного интеллекта, разработанную собственными силами, ElevenLabs заявляет, что ее инструменты теперь способны автоматически идентифицировать языки, включая корейский, нидерландский и вьетнамский, и генерировать эмоционально богатый язык на этих языках.

В сочетании с новой моделью, клиенты ElevenLabs могут использовать инструмент голосового клонирования платформы, чтобы говорить почти на 30 языках без необходимости предварительно вводить текст.

Платформа была запущена в бета-версии в конце января и довольно быстро набрала обороты – благодаря высокому качеству сгенерированных голосов и бесплатному уровню.

"ElevenLabs была основана из мечты сделать весь контент общедоступным на любом языке и любым голосом. С этим выпуском мы стали на шаг ближе к тому, чтобы воплотить эту мечту в реальность и сделать голоса искусственного интеллекта человеческого качества доступными на каждом диалекте. Наши инструменты генерации текста в речь помогают выровнять игровое поле и предоставить высококачественные возможности устного аудио всем создателям", – сказал генеральный директор и соучредитель ElevenLabs Мати Станишевский в своем заявлении.

Основана Станишевским, ранее работавшим в Palantir, и его другом детства Петром Дабковским, бывшим сотрудником Google. Вдохновленные посредственным дубляжем американских фильмов мужчины принялись за разработку платформы.

Также ElevenLabs сталкивается с угрозой индустрии озвучки, поскольку некоторые клиенты могут использовать ее платформу для замены актеров. Компания планирует расширить свои услуги по озвучиванию и переводу эмоций и интонаций между языками.

По ее данным, платформа имеет более миллиона зарегистрированных пользователей в творческих, развлекательных и издательских пространствах, создавших аудиоконтент за 10 лет. Кроме того, компания планирует ввести механизм, позволяющий пользователям делиться голосами на платформе.

ElevenLabs, недавно привлекшая 19 миллионов долларов от инвесторов, включая Andreessen Horowitz и соучредителя DeepMind Мустафу Сулеймана по оценке в 99 долларов, планирует в конечном итоге расширить свои модели искусственного интеллекта на озвучивание – следуя по стопам таких стартапов, как Papercu то, что она называет: основой, чтобы иметь возможность передавать эмоции и интонацию с одного языка на другой.

Что известно об искусственном интеллекте

26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал, что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

9 мая стало известно, что стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy.

28 июля стало известно, что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.