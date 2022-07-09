Елена Зеленская создала аккаунт в твиттере
Первая леди Украины создала аккаунт в твиттере, чтобы рассказывать миру правду о преступлениях России
Об этом информируют на сайте президента Украины.
Елена Зеленская открывает информационный фронт в твиттере. Первая леди Украины стремится рассказывать о событиях в нашем государстве, чтобы мир знал правду о войне РФ.
"Танкам и ракетам всегда предшествует пропаганда и дезинформация. Одна из наших главных задач сегодня – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине, используя все возможные инструменты", – рассказала Зеленская.
Официальная страница супруги Президента Украины в твиттере.
- Ранее первая леди Елена Зеленская по видеосвязи открыла панель, посвященную социальному обновлению страны.
- 18 июня в интервью британской газете The Guardian Елена Зеленская сказала , что в первые дни после полномасштабного вторжения РФ испытывала ощущение, будто она находится в параллельной реальности или грезит.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное