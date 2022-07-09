Об этом информируют на сайте президента Украины.

Елена Зеленская открывает информационный фронт в твиттере. Первая леди Украины стремится рассказывать о событиях в нашем государстве, чтобы мир знал правду о войне РФ.

"Танкам и ракетам всегда предшествует пропаганда и дезинформация. Одна из наших главных задач сегодня – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине, используя все возможные инструменты", – рассказала Зеленская.

Официальная страница супруги Президента Украины в твиттере.

Ранее первая леди Елена Зеленская по видеосвязи открыла панель, посвященную социальному обновлению страны.

18 июня в интервью британской газете The Guardian Елена Зеленская сказала , что в первые дни после полномасштабного вторжения РФ испытывала ощущение, будто она находится в параллельной реальности или грезит.

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