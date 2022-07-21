Елена Зеленская пройдет тест после общения с инфицированным COVID-19 Байденом
Жена президента Украины Елена Зеленская сделает повторное тестирование на COVID-19, поскольку встречалась с больным коронавирусом президентом США
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
В сообщении говорится, что для допуска в Белый дом требуется обязательное прохождение тестирования на COVID-19.
"Перед выездом в США, а также непосредственно перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили негативные" результаты", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы.
"После получения информации, что президент США Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус", — сказано в сообщении.
При этом говорится, что Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Также сообщают, что Зеленская "чувствует себя хорошо".
- 20 июля первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден.
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