Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В сообщении говорится, что для допуска в Белый дом требуется обязательное прохождение тестирования на COVID-19.

"Перед выездом в США, а также непосредственно перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили негативные" результаты", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы.

"После получения информации, что президент США Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус", — сказано в сообщении.

При этом говорится, что Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Также сообщают, что Зеленская "чувствует себя хорошо".

20 июля первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден.

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