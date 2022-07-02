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Елена Зеленская примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Лугано

2 июля, 2022 суббота
17:39
Мир

Первая леди Елена Зеленская по видеосвязи откроет панель, посвященную социальному восстановлению страны

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины со ссылкой на интервью Зеленской ежедневной общенациональной газете Швейцарии Le Temps.

"Когда говорим об восстановлении, то это не только и не столько о сооружениях. Недостаточно механически восстановить города - нужно помочь восстановиться людям. Потому что они - центр и смысл всего. Они и есть страна. Поэтому восстановление - это, прежде всего, восстановление физических и душевных сил украинцев" , с которыми мы точно построим новую жизнь", - отметила Елена Зеленская.

Кроме того, Елена Зеленская рассказала о проекте "Книги без границ", целью которого является выработка "тесной связи детей со своей страной через язык и культуру".

В рамках проекта украинским детям уже издали более 100 тысяч книг в 12 странах Европы.

"Дети, покинувшие дома из-за войны, не брали с собой книг. Их семьи часто эвакуировались вообще налегке. И теперь детская книга на родном языке может стать частицей дома, мира, минуткой покоя", - добавила она.

Вместе с тем, Елена Зеленская сообщила о возобновлении работы над проектом украиноязычных аудиогидов в музеях Европы для украинцев, стремящихся познакомиться поближе с культурой приютивших их стран и мировым искусством.

  • 2 июля городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил , что ему запретили выезжать из Украины на конференцию в Лугано по восстановлению Украины и Черниговщины в частности. "Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко", - говорится в ответе украинских чиновников.

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