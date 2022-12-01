Елена Зеленская и король Британии Карл III открыли в Лондоне центр для украинцев

Об этом сообщает в Instagram пресс-служба британской королевской семьи.

"Его Величество Король присоединился к первой леди Украины, чтобы официально открыть новый Центр гостеприимства в Украинском католическом соборе в Лондоне, где они встретились с персоналом, волонтерами и семьями перемещенных лиц из Украины. Созданный для помощи гражданам Украины, прибывающим в Великобританию, центр является местом контакта для получения всей необходимой информации о прибытии, поселении и долгосрочном проживании в Великобритании. Он также действует как социальный центр, который помогает украинцам оставаться на связи со своей культурой и наследием", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленская отметила в Instagram, что это уже не первая встреча Карла ІІІ с украинцами.

"Имела честью лично встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ, который посетил Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre. Это уже не впервые Его Величество находит время и теплые слова для поддержки вынужденных переселенцев из Украины. Недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше в Румынии. Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине, потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка — и крепнет наша дружба", - написала Зеленская.

Ранее Елена Зеленская в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что за совершенные в Украине российскими оккупантами преступления нужно наказать не только президента РФ, но и "коллективного Путина".

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