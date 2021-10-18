Елена Белозерская описала преимущества и недостатки уравнивания прав мужчин и женщин в армии

Об этом она рассказала в программе "Историческая правда с Вахтангом Кипиани" на Еспресо.TV.



"В 2016 году большинство боевых постов открылись для женщин, в 2018 году были внесены изменения в Устав внутренней службы ВСУ, которым были уравнены положения. То есть женщины, так же как и мужчины, начали ходить в наряды", - напомнила Белозерская , поблагодарив при этом своим боевых посестер из "Невидимого батальона", которые провели всеукраинскую кампанию привлечения внимания к проблемам женщин в украинской армии.



"К чему это привело? С одной стороны - колоссальные плюсы. Например, я, когда служила в боевой должности офицера-артиллериста, до этих изменений не имела права занимать такую должность. И многие женщины, которые ранее были де-факто пулеметчиками, снайперами, а числились швеями или поварихами, смогли занимать свои должности легально", - сказала она.



Но такие нововведения, по мнению Елены Белозерской, привели и к минусам.

"Я тоже об этом открыто говорю. Какие минусы? В последние годы очень вырос документооборот. Он вернулся по количеству в советское время.То, что было, когда служила я, это было на уровне советских времен.Первые годы войны на это не обращали внимания, люди воевали и не писали об этом бумажки. А потом начали офицеров сажать. Не за то, что они воровали, а за то, что он потратил соляру и не смог отчитаться, потому что не было правильно заполненных документов. Я слышала о таких случаях, когда были пролемы серьезные. А даже если его выгнали из армии, даже если условная судимость - кому оно надо? Если у тебя есть судимость, ты военнослужащим быть не можешь. Даже если она условная.И начался этот безумный, дикий документооборот, который занимает 9/10 каждого офицера. На это не хватает, конечно, делопроизводителей штатных. Чтобы этим всем заниматься.Не хватает. Что делают командиры? Они берут на эти вновь открытые должности - помощником гранатометчика, например, вторым номером или помощником пулеметчика, берут женщин-делопроизводителей. И женщина считается вторым номером гранатометчика, а сидит и работает, возится с этими бумажками.И оно тоже, видимо, не очень хорошо, потому что по документам у нас есть гранатометчик, а на самом деле у нас есть делопроизводитель. То есть, по документам - подразделение укомплектовано, а на самом деле - нет ", - пояснила офицер.Елена Белозерская была первым топовым блогером в украинском сегменте Live Journal в 2000-2010-х годах.Ее посвященные протестной жизни столицы, декоммунизации и борьбе с режимом Януковича полноформатные качественные фоторепортажи длительное время были чуть ли не единственным надежным источником информации уличных акций в Киеве, а сам ЖЖ до войны с РФ на Донбассе фактически представлял собой полноценное СМИ.К тому же, еще до начала в Украине эры популярности фейсбука, инстраграма и телеграма, живой журнал Елены Белозерской рядом со страницами Николая Малухи (политика, экономика, социология, религия, наука) и Игоря Бигдана (обзор самого интересного из соцсетей) длительное время входил в тройку наиболее посещаемых в Украине. Материалы в нем всегда публиковались на украинском языке и исключительно с проукраинских позиций.В 2014-м Елена пошла добровольцем на фронт. Воевала в подразделении "Вольф" в составе ДУК "Правый сектор", а также в УДА. Позже перешла в морскую пехоту ВСУ.Военные специальности - снайпер, командир самоходных артиллерийских установок.Получила высшее военное образование.Сейчас демобилизована, но, как она сама утверждает, в случае существенного обострения ситуации на Донбассе или наступления России на новых направлениях готова вернуться на фронт.Написала книгу воспоминаний "Дневник нелегального солдата", весь тираж которой уже проданы.