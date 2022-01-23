Элемент гибридной войны: В киберполиции отрицали информацию об утечке данных из "Дии"
Национальная полиция опровергла информацию о том, что из государственного портала "Дия" произошла утечка данных
Об этом сообщает Департамент киберполиции .
В полиции назвали сообщение фейком и элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве.
"Информация о возможной утечке данных из портала "Действие" начала распространяться после того, как в сети Интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявления о продаже базы данных. Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные вебресурсы, состоявшейся ночью с 13 на 14 января. Впрочем, информация о злом портале "Действие" не соответствует действительности", – заявили в полиции.
В Нацполиции добавили, что вместе с Госспецсвязью и Службой безопасности Украины устанавливают источники кибератаки.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .
- 22 января в Минцифре опровергли информацию , что из "Действия" произошла утечка персональных данных.
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