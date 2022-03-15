Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено после еще одного повреждения линии оккупантами - МАГАТЭ

Об этом сообщила МАГАТЭ в Twitter .

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было возобновлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена "оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

#Украина сообщила #МАГАТЭ , что сегодня снова было возобновлено внешнее электроснабжение на #Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена «оккупационными войсками». https://t.co/WIgM7U7Vmh — IAEA - Международное Агентство по Атомной Энергии (@iaeaorg)Март 14, 2022



Напомним, накануне оккупанты снова повредили линию, ведущую к Чернобыльской АЭС, которая была в воскресенье, 13 марта, отремонтирована специалистами Укрэнерго.