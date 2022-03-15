Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено после еще одного повреждения линии оккупантами - МАГАТЭ
Украина сообщила МАГАТЭ о возобновлении электроснабжения на Чернобыльской атомной электростанции после того, как оккупанты снова повредили линии
Об этом сообщила МАГАТЭ в Twitter .
"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было возобновлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена "оккупационными войсками", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне оккупанты снова повредили линию, ведущую к Чернобыльской АЭС, которая была в воскресенье, 13 марта, отремонтирована специалистами Укрэнерго.
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