Электрошок, голод и удушение: правозащитники рассказали, как оккупанты пытали женщин в изоляторе на Херсонщине
Центр прав человека ZMINA рассказал, как россияне на Херсонщине пытали женщин в изоляторах - в арсенал окупантов входили избиения, удушения, пытки электротоком и другие способы насилия
Об этом правозащитники рассказали во время брифинга Ukraine Media Center .
Правовая аналитика Онисия Синюк рассказала, что были установлены лица и опрошены около 30 женщин, которые в разный период времени содержались в помещении изолятора временного содержания (ИВС) № 1 ГУ Национальной полиции в Херсонской области. Они прошли разный период содержания – от нескольких часов до нескольких месяцев.
Сообщается, что особое внимание во время задержаний уделяли женщинам, которые либо работали в правоохранительных органах Украины, либо, по мнению представителей РФ, имели связь с движением сопротивления.
Правозащитницы также рассказали об условиях содержания женщин. Всего было три камеры, все они были рассчитаны на 2-3 человека, в среднем в камере содержали 5 женщин, иногда их количество достигало 9.
Сначала душа в камерах не было, потом оккупанты ввели график посещения душевой, отводили несколько минут на всех женщин.
Относительно питания – сначала женщин кормили один раз в день, после ротации военных РФ условия изменились. Началось трехразовое питание, еду привозили утром, в недостаточном количестве, и к ужину давали уже кислую.
Были зафиксированы акты пыток в отношении 5 женщин.
"Это избиение, применение электротока, использование воды. Воду либо заливали в рот, либо натягивали на голову хлопчатобумажную ткань, поливали, а когда она высыхала, то сжималась и не пропускала воздух. Электрошок прикладывали к обнаженной груди", - рассказала она.
Кроме того, женщины подвергались унижениям, их раздевали во время задержания, а также угрожали изнасилованием им и их детям. Пытки проводились перед другими задержанными, чтобы запугать их. Также отмечается, что насилие совершалось и днем и ночью.
"Одну из пострадавших заставляли слушать крики ее мужа, которого удерживали в камере напротив. Для более действенного эмоционального восприятия дверь обеих камер была открыта", - говорится в заявлении.
Женщинам не сообщалось, за что их задерживают, нарушая при этом законную процедуру задержания. Трое потерпевших рассказали, что им не сообщили ни одной причины, а другие отметили, что их задерживали под предлогом проверки документов.
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