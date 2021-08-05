Электронный рецепт для всех рецептурных препаратов начнет работать с марта 2022 года, - Радуцкий

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий написал в Facebook.



"В общих чертах план такой. В сентябре этого года запланирован тендер на разработку программного обеспечения для внедрения Е-рецепта в электронной системе здравоохранения ... Министерство проведет обучение врачей и фармацевтов по пользованию системой. Е-рецепт для препаратов инсулина заработает с октября, для всех рецептурных препаратов - в марте 2022-го", - написал Радуцкий.



Радуцкий пояснил, что после запуска системы врач будет регистрировать в электронной системе информацию о назначенных препаратах. При этом пациенту на телефон будет приходить СМС со специальным кодом, который он должен предъявить в аптеке для покупки препарата. Продавец в свою очередь сверится с системой и продаст назначенные лекарства. В электронной форме будет сохраняться информация о том, кто выписал медпрепарат, кто его продал и кто получил.



Нардеп добавил, что введение электронного рецепта на продажу лекарственных препаратов позволит остановить бесконтрольную продажу антибиотиков и внедрить реальный контроль за назначением лекарств.

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