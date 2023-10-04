Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, - Федоров
Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией
Об этом в комментарии Еспресо рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров также добавил, что минцифры ожидает видения новой команды минобороны.
"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты - ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе "Оберега" и какими они будут.
Электронный реестр военнообязанных
6 сентября новоназначенный министр обороны Рустем Умеров одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.
Закон о государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был принят еще в марте 2017 года. В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 10062, предусматривающий ряд изменений относительно реестра военнообязанных.
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