Об этом The Moscow Times сообщил высокопоставленный сотрудник правительства.

По его словам, Путина "лично задело" бегство граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР.

По оценке демографа Алексея Ракши, Россию покинули 500-800 тысяч человек, а аналитики Альфа-банка оценивали волну миграции в 1 миллион граждан.

"Это бегство одновременно лично задело и возмутило начальника (так среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина — ред.). Было дано поручение прекратить подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм", — говорит чиновник.