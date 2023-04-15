Электронные повестки введены по приказу Путина: его возмутила массовая эмиграция россиян, - СМИ
Резонансный закон об электронных повестках стал ответом на возмутившую президента Владимира Путина массовую эмиграцию россиян.
Об этом The Moscow Times сообщил высокопоставленный сотрудник правительства.
По его словам, Путина "лично задело" бегство граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР.
По оценке демографа Алексея Ракши, Россию покинули 500-800 тысяч человек, а аналитики Альфа-банка оценивали волну миграции в 1 миллион граждан.
"Это бегство одновременно лично задело и возмутило начальника (так среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина — ред.). Было дано поручение прекратить подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм", — говорит чиновник.
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