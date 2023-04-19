Электронные повестки через Дию в будущем…

Вот пример хайпового заголовка из-за не всегда корректного комментирования темы военного учета… Поэтому попытаюсь раскрыть эту тему несколько более расширенно.

Думаю, в самой идее электронного информирования о повестках есть рациональное зерно, потому что если повестка существует, то ее в любом случае должны вручить.

С точки зрения эффективности и удобства для военнообязанного, призывника и ТЦК не вижу каких-либо особых проблем.

Скажу больше, независимо от того, есть военное положение или нет, на военнообязанных распространяются общие правила и требования, определенные Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Читайте также: Военный или гражданский: каким должен быть министр обороны

Например, согласно установленным нормам, все военнообязанные должны проходить медкомиссию каждые 4 года, большинство об этом забывает или просто не знает, а в военкоматах крайне редко этот вопрос контролируют, что приводит к разным малоприятным инцидентам.

Согласно установленным нормам, все военнообязанные должны проходить медкомиссию каждые 4 года, большинство об этом забывает или просто не знает, а в военкоматах крайне редко этот вопрос контролируют, что приводит к разным малоприятным инцидентам.

Отдельным разделом должна быть предусмотрена опция взятия на военный учет и прописка или изменения приписки к призывному участку или снятие с учета и т.д.

Если эти вопросы будут урегулированы, а также предусмотрены соответствующие напоминания в Дии, то считаю такое решение системным и правильным.

Читайте также: Институции важные, но более важные люди, которые их создадут

Наличие или отсутствие у вас приложения Дия не может отменить традиционных способов вручения повестки или, как сейчас, в случае различных жизненных обстоятельств выписки админпротоколов, судебных решений или других справок, которые вы можете получить в соответствующем учреждении или через Дию.

Наличие или отсутствие у вас приложения Дия не может отменить традиционных способов вручения повестки

Мы же в Дии заказываем разные справки, просматриваем за наличием админпротоколов или судебных решений, удобно же, не правда ли?

Вместе с тем, думаю, что интеграция военного учета в Дии потребует наличия времени и обратной связи.

Поэтому, на мой взгляд, опция военного учета также должна быть в наличии в Дии.

PS Все, что касается самой военной службы, и все, что с ней связано, как во время войны, так и в мирный период, это уже другой вопрос, и оно не касается Дии.

Источник

Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.