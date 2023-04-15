Электронные повестки РФ коснутся жителей оккупированных территорий Украины, - мэр Мелитополя
Электронный реестр военнообязанных, введенный в России, может затронуть и жителей временно оккупированных украинских городов. В частности, на Запорожье оккупанты уже могут раздавать электронные повестки, проводя мобилизационные мероприятия
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По словам чиновника, принятие в России закона об электронном реестре военнообязанных означает начало мобилизации также на временно оккупированных территориях Украины.
"Если раньше мобилизация была скрытой и жильцы могли ее избежать, не выходя из дому, то теперь она точно началась", – сказал Федоров.
Городской голова отметил, что в первую очередь мобилизация коснется тех украинцев, которые получили российские паспорта и таким образом попали в электронный реестр РФ. В то же время, это не означает, что для других мелитопольцев угроза отсутствует.
"В законе написано, что между собой органы будут обмениваться реестрами. Например, если наши жители обратились в больницу в городе Мелитополь и попали в реестр, то сразу они попадают и в реестр тех, кто потенциально может получить повестку", - отметил чиновник.
Федоров подчеркнул, что внимание также могут обратить на тех, кто получал материальную помощь от оккупационных властей РФ.
"После года полной оккупации у многих закончились сбережения, а сегодня оборот гривни на 98%, видимо, остановлен", - пояснил мэр.
Единственным вариантом того, как избежать мобилизации в армию РФ, Федоров назвал выезд из оккупированного региона. За последние две недели из города уехали 2 тысячи человек.
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