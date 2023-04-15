Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По словам чиновника, принятие в России закона об электронном реестре военнообязанных означает начало мобилизации также на временно оккупированных территориях Украины.

"Если раньше мобилизация была скрытой и жильцы могли ее избежать, не выходя из дому, то теперь она точно началась", – сказал Федоров.

Городской голова отметил, что в первую очередь мобилизация коснется тех украинцев, которые получили российские паспорта и таким образом попали в электронный реестр РФ. В то же время, это не означает, что для других мелитопольцев угроза отсутствует.

"В законе написано, что между собой органы будут обмениваться реестрами. Например, если наши жители обратились в больницу в городе Мелитополь и попали в реестр, то сразу они попадают и в реестр тех, кто потенциально может получить повестку", - отметил чиновник.

Федоров подчеркнул, что внимание также могут обратить на тех, кто получал материальную помощь от оккупационных властей РФ.

"После года полной оккупации у многих закончились сбережения, а сегодня оборот гривни на 98%, видимо, остановлен", - пояснил мэр.

Единственным вариантом того, как избежать мобилизации в армию РФ, Федоров назвал выезд из оккупированного региона. За последние две недели из города уехали 2 тысячи человек.