Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Недавно успешно прошли тестирование на eSignature Validation Plugtests 2022. Так что технически готовы к взаимному признанию цифровых подписей с ЕС", - написал Федоров.

По его словам, взаимное признание электронных подписей является важной частью плана цифровой евроинтеграции. Украинские цифровые подписи должны приниматься в любой стране Евросоюза.

"Это создает множество преимуществ для бизнеса и всех украинцев. К примеру, можно будет получать услуги в ЕС, предпринимателям заключать онлайн-контракты с иностранными партнерами, открывать международные счета и т.д.", - пояснил Федоров.

Министр добавил, что тестирование проводилось техническим комитетом Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.

21 июля на портале Дия появилась услуга, с помощью которой украинцы могут быстрее переоформить утерянные свидетельства и выписки.

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