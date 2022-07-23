Электронная подпись в Дии отвечает европейским стандартам, - Федоров
Украинская электронная подпись успешно прошла тестирование на eSignature Validation Plugtests 2022 на соответствие европейским стандартам. Технически Украина готова к взаимному признанию цифровых подписей с Евросоюзом
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Недавно успешно прошли тестирование на eSignature Validation Plugtests 2022. Так что технически готовы к взаимному признанию цифровых подписей с ЕС", - написал Федоров.
По его словам, взаимное признание электронных подписей является важной частью плана цифровой евроинтеграции. Украинские цифровые подписи должны приниматься в любой стране Евросоюза.
"Это создает множество преимуществ для бизнеса и всех украинцев. К примеру, можно будет получать услуги в ЕС, предпринимателям заключать онлайн-контракты с иностранными партнерами, открывать международные счета и т.д.", - пояснил Федоров.
Министр добавил, что тестирование проводилось техническим комитетом Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.
- 21 июля на портале Дия появилась услуга, с помощью которой украинцы могут быстрее переоформить утерянные свидетельства и выписки.
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