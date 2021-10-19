Электронная подпись Кернеса была фальсифицирована по указанию Терехова, - харьковский депутат Мустафаева

Об этом на своем телеграмм-канале написала депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении документы.

По ее словам, харьковские так называемые элиты, "явили Украине беспрецедентный пример политического мародерства. Но если обычные мародеры в большинстве случаев обирают мертвых, то наши решили обобрать Геннадия Адольфовича, когда он изо всех сил боролся за жизнь".

По информации Мустафаевой, 16 сентября 2020 года медицинский борт доставил Кернеса в клинику "Шарите" в Берлине. "А уже 17 сентября 2020 года, по указке нынешнего исполняющего обязанности мера, а тогда первого зама мэра Игоря Терехова, были поданы изменения в декларацию Кернеса 16:42 и 16:47. Во время подачи изменений декларации (касательно расходов на медборт) злоумышленники заметили, что срок действия электронного ключа заканчивается в сентябре 2020 года", - написала она.

Сервер НАЗК, по данным, которыми располагает Мустафаева, "зафиксировал два IP адреса 91.201.180.76 и 32 – это адреса КП "ГорИнфоЦентр", а компьютеры, с которых входили на сервер НАЗК имея логин, пароль и электронный ключ, находятся в пользовании Главного системного администратора Лукьянова Артура Ивановича. Вся эта информация находится в распоряжении правоохранительных органов всех уровней! Пятью минутами позже был продлен срок действия электронного ключа. Все с того же офиса КП "ГорИнфоЦентр" в городе Харьков проспект Науки, 38, офис 618. Вот так была создана фальшивая электронная подпись Геннадия Кернеса".

"Вопрос в том, что подобные электронные документы могут быть созданы и подписаны исключительно подписантом. Еще раз напомню, в это время Геннадий Кернес находился в Германии, в клинике, в реанимации. После получения фальшивого электронного ключа началась политическая ярмарка невиданной щедрости", - написала Мустафаева.

По ее словам, "от имени Геннадия Адольфовича принимались решения, формировались списки депутатов, назначались чиновники. Одним словом, банда политических мародеров под предводительством Игоря Терехова захватила город и творила в нем, что хотела, прикрываясь авторитетом уважаемого и любимого харьковчанами мэра, который был заблокирован болезнью в Германии".

"И эти люди теперь рассказывают нам, как они любили покойного. Нет они не наследники, они политические бандиты и мародеры. Все документы подтверждающие мои слова есть в нашем распоряжении, все желающие могут ознакомиться с ними по ссылке", - написала она.

Также Мустафаева обратилась к президенту Украины, к Совету нацбезопасности и обороны и ее секретарю Алексею Данилову, к Нацагентству предотвращения коррупции и к генеральному прокурору. "Господа, остановите преступление. Господа, накажите политических мародеров. Преступники должны сидеть в тюрьме, а не управлять городом! Харьковчане, поймите волки приходят в овечьих шкурах, они жалобно говорят, зато хищно действуют. Я призываю все соответствующие государственные органы немедленно разобраться в ситуации. Приближаются выборы, мы не можем отдать власть мародерам!" – заявила Мустафаева.

Напомним, Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. Подлинность электронной подписи Кернеса у многих вызывает сомнение, поскольку есть информация, что Кернес все время пребывания в "Шарите" был без сознания и не мог принимать никаких решений.

В сентябре под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.