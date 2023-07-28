Об этом информирует Еlectrek.co .

В лондонском комплексе ExCeL, где в эти выходные состоялся финал сезона Формулы Е, установлен рекорд. Это единственная трасса, которая проходит внутри и на улице, благодаря экологически чистой работе Формулы Е без выбросов.

Рекордный пробег начался с короткого ускорения, затем быстрого поворота со скоростью примерно 40 км/ч.

За менее чем 400 метров модифицированный автомобиль Gen 3 достиг скорости 218,7 км/ч с начальной скорости 40 км/час. Рекордную езду выполнил пилот Джейк Хьюз. Формула Е назвала этот проект GENBETA.

Фото: Твиттер/Craig Scarborough

Gen 3 имеет два электромотора, один на передней оси, а другой на задней. Передний мотор используется только для восстановления энергии при торможении. Это сделано для сохранения гоночной традиции – гонки с открытыми колесами всегда имели задний привод, поэтому автомобиль Формулы E следует этому правилу. Передний мотор был активирован, чтобы добавить больше мощности до 400 кВт вместо 350 кВт.

Фото: Твиттер/Craig Scarborough

Предыдущим рекордсменом являлся электромобиль Porsche Taycan. Его разместили в выставочном зале Нового Орлеана в 2021 году.

Гонение проходит на ExCeL, единственной крытой и открытой трассе, уже третий год подряд и всегда была непредсказуемой, особенно в 2021 году, когда автомобили ехали по мокрому и сухому асфальту каждый круг, сталкиваясь с вызовами, рассказывают в ведомстве.