Электромобиль Gen 3 установил мировой рекорд скорости в помещении, превзойдя Porsche
Формула E установила новый рекорд скорости в помещении 218.71 км/ч, побив предыдущий рекорд, установленный Porsche Taycan в 2021 году
Об этом информирует Еlectrek.co .
В лондонском комплексе ExCeL, где в эти выходные состоялся финал сезона Формулы Е, установлен рекорд. Это единственная трасса, которая проходит внутри и на улице, благодаря экологически чистой работе Формулы Е без выбросов.
Рекордный пробег начался с короткого ускорения, затем быстрого поворота со скоростью примерно 40 км/ч.
За менее чем 400 метров модифицированный автомобиль Gen 3 достиг скорости 218,7 км/ч с начальной скорости 40 км/час. Рекордную езду выполнил пилот Джейк Хьюз. Формула Е назвала этот проект GENBETA.
Фото: Твиттер/Craig Scarborough
Gen 3 имеет два электромотора, один на передней оси, а другой на задней. Передний мотор используется только для восстановления энергии при торможении. Это сделано для сохранения гоночной традиции – гонки с открытыми колесами всегда имели задний привод, поэтому автомобиль Формулы E следует этому правилу. Передний мотор был активирован, чтобы добавить больше мощности до 400 кВт вместо 350 кВт.
Фото: Твиттер/Craig Scarborough
Предыдущим рекордсменом являлся электромобиль Porsche Taycan. Его разместили в выставочном зале Нового Орлеана в 2021 году.
Гонение проходит на ExCeL, единственной крытой и открытой трассе, уже третий год подряд и всегда была непредсказуемой, особенно в 2021 году, когда автомобили ехали по мокрому и сухому асфальту каждый круг, сталкиваясь с вызовами, рассказывают в ведомстве.
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