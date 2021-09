Електролитак Rolls-Royce впервые поднялся в воздух

Об этом сообщает New Atlas.



Полет длился 15 минут в среду в графстве Уилтшир на юге Англии. Отмечается, что первый полет планировался еще более года назад, однако был выполнен только сейчас.



Сейчас в планах компании осуществить полет, во время которого электрическое воздушное судно Spirit of Innovation сможет набрать скорость свыше 480 км в час.



"Первый полет Spirit of Innovation - это большое достижение для команды компании Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и в море", - заявил гендиректор компании Уоррен Ист.

