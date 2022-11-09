Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

По информации компании, наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления электроэнергии пока не предусматриваются. График отключений в том или ином районе обнародует местный оператор системы распределения – облэнерго.

В Укрэнерго в дальнейшем призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.

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