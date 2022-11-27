Об этом генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев заявил в эфире российского СМИ "Царьград".

"Хлестнули по энергетике — это кардинально влияет на жизнеспособность государства. Дальше будет не только логистика, но и, например, банковская инфраструктура. Ударить по центру банковских операций — и все остановилось", — сказал генерал-лейтенант ВС РФ.

Гурулев также утверждает, что сейчас остановка промышленности – главная задача для российских войск на территории Украины. Он убежден, что предприятия зарабатывали деньги, занимались ремонтом и производством оружия, а их работа остановилась.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что после аварийного отключения трех украинских АЭС, их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.

Впоследствии замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.

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