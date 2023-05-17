Электричка из Белой Церкви будет доезжать в Киев быстрее: Укрзализныця изменила расписание
С 12 июня пассажиры пригородного поезда Роток-Киев из Белой Церкви будут добираться до столицы на 15 минут быстрее. Изменения коснулись и поезда №6232 Фастов-1 — Мироновка
Об этом информирует Укрзализныця.
"Пассажиры из Белой Церкви будут добираться до столицы за 1 час 45 минут вместо 2 часов", - пишет ведомство.
В настоящее время электричка Роток — Киев отправляется в 05:55 и прибывает в 07:56, в то же время со станции Белой Церкви пригородный поезд отправляется в 06:04.
С 12 июня Укрзализныця меняет расписание движения. Этот поезд будет отправляться со станции Роток в 06:14, приезжать в Белую Церковь в 06:20 и пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский в 08:05.
Электричка будет курсировать через станции Устиновка, Фастов-2, Фастов-1, Боярка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи.
Кроме того, изменения коснутся поезда №6232 Фастов-1 - Мироновка, который с 12 июня будет отправляться в 05:26 и прибывать в Мироновку в 07:54.
Сейчас электричка следует со станции Фастов-1 в 05:13 и в 07:41 уже в Мироновке.
"Делаем железнодорожное сообщение более удобным", - добавило ведомство.
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