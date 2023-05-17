Об этом информирует Укрзализныця.

"Пассажиры из Белой Церкви будут добираться до столицы за 1 час 45 минут вместо 2 часов", - пишет ведомство.

В настоящее время электричка Роток — Киев отправляется в 05:55 и прибывает в 07:56, в то же время со станции Белой Церкви пригородный поезд отправляется в 06:04.

С 12 июня Укрзализныця меняет расписание движения. Этот поезд будет отправляться со станции Роток в 06:14, приезжать в Белую Церковь в 06:20 и пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский в 08:05.

Электричка будет курсировать через станции Устиновка, Фастов-2, Фастов-1, Боярка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи.

Кроме того, изменения коснутся поезда №6232 Фастов-1 - Мироновка, который с 12 июня будет отправляться в 05:26 и прибывать в Мироновку в 07:54.

Сейчас электричка следует со станции Фастов-1 в 05:13 и в 07:41 уже в Мироновке.

"Делаем железнодорожное сообщение более удобным", - добавило ведомство.