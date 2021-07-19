Экзамены по украинскому языку для госслужащих: в системе произошел сбой
Нацкомиссия по стандартам госязыка сообщила о техническом сбое во время экзамена на уровень владения государственным языком
Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменов произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", - говорится в сообщении.
- Правительство в апреле приняло постановление, которым определило порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для претендентов на должности в государственной службе.
- 16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению украинским языком.
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