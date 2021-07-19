Экзамены по украинскому языку для госслужащих: в системе произошел сбой

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменов произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", - говорится в сообщении.

Правительство в апреле приняло постановление, которым определило порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для претендентов на должности в государственной службе.

16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению украинским языком.

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