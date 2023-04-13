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OPINION

Экзамен совести

13 апреля, 2023 четверг
20:00
Мнение

Приближается Пасха. Приближается время очередной исповеди

Думаю об этом, отправляясь в Житомир презентовать свою новую поэтическую книгу "Серебряное поле". Думаю без особой радости, потому что знаю, что снова начну исповедь признанием: я, отец, плохой христианин. Нет, я не убиваю и не ворую, не изменяю своей жене, глубоко уважаю и люблю свою маму и покойного отца. Стараюсь каждое воскресенье быть на Службе Божией. Не забываю давать милостыню беднякам, молиться о живых и умерших. Но, несмотря на все эти похвальные поступки, отец, христианин из меня никудышный…

Ибо я горячо ненавижу их, врагов своих, неожиданно напавших на мою страну, на мой народ, едва начавший приходить в себя от трехсотлетнего колониального прозябания под пятой московских тиранов. И я ничего не могу поделать ни с собой, ни со своей ненавистью. Какая глубокая и всеобъемлющая она по отношению ко всему русскому, мне мало этой ненависти, мало смертей проклятых нелюдей, которые насиловали беззащитных украинских женщин и детей вот на этом же Житомирском шоссе, сжигали их тела в посадках, пытали и расстреливали украинских военнопленных.

Какая глубокая и всеобъемлющая она по отношению ко всему русскому, мне мало этой ненависти, мало смертей проклятых недолюдков, которые насиловали беззащитных украинских женщин и детей вот на этом же Житомирском шоссе, сжигали их тела в посадках, пытали и расстреливали украинских военнопленных

Наверное, отец Иосиф снова сокрушенно покачает головой и снова скажет, что там, на той стороне ненависти также есть люди, что нельзя их всех подгонять под один ранжир…

Жена, сидящая на заднем сиденье, трогает меня за плечо, показывая глазами на сожженные и расстрелянные из танков дома, проплывающие за окнами авто. Она сегодня проплакала целое утро, потому что я зашел в спальню со словами: "Там, на фейсбуке пишут, что нашли наконец-то убитого еще в декабре Евгения Гулевича... Ты, кажется, знала его?"

Да, она знала Гулевича. Когда-то они даже вместе встречали Новый год с общими друзьями. О чем-то хорошем и праздничном говорили. Пили вино. Надеялись, что следующий год будет лучше предыдущего. А оно, видите, как получилось, отец…

Это просто немыслимо, когда гибнут – и гибнут такие умные и талантливые люди, цвет нации, люди, ушедшие на войну добровольно, не уклоняясь, настоящие мужчины и женщины, доблестные воины, правдивые аристократы духа

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Это просто немыслимо, когда гибнут – и гибнут такие умные и талантливые люди, цвет нации, люди, ушедшие на войну добровольно, не уклоняясь, настоящие мужчины и женщины, доблестные воины, истинные аристократы духа. Я их, отец, люблю, этих часто неведомых братьев и сестер своих, которые отдают жизнь за Украину, а значит, и за меня, и за мою жену, и за мою маму, по-настоящему, навсегда умирают, идя туда, откуда смертным нет возврата. А этих, уродов и чудовищ, переступивших все мыслимые и немыслимые границы, я яростно ненавижу, отче, и хочу ненавидеть еще сильнее, чтобы ненависть эта стала для них реальным адским огнем, который испепелит их всех дотла, всех до одного.

Эта реальная любовь. Этот неистинный я.

Осваивают вишни эту правду и усталость:

Был у меня народ. Есть пустая земля,

Что когда-то Украиной называлась и домом…

Этого стиха нет в моем новом поэтическом сборнике. Я читаю его из памяти там, среди глупой московской ночи, в узком кругу украинских студентов, и мне всего-навсего семнадцать лет. Меня внимательно слушают Грицько Чубай и Владимир Кашка, Василий Ганущак и Анатолий Сазанский. Некоторые из них так и не дожили до Украины. Но на всю жизнь остались в памяти слова, которые задумчиво сказал Чубай, прослушав стихотворение: "Теперь и умирать можно, когда в Украине есть такие ребята".

Слишком много теперь поставлено на карту судьбы, отец, целый смысл всей жизни. Либо мы победим, либо погибнем, а вместе с нами погибнет все, что создавало украинскую идентичность: песни наши и стихи, издательства, где печатались неискаженные московским цензором книги, соборы наши, где литургия служилась на украинском языке, а не на языке продажных попов-кагебистов. В начале высокотехнологичного века, когда только и разговоры касались искусственного интеллекта и сотворяемых им чудес, с моим народом расправляются по-дикарски жестоко и безжалостно, вменив ему в вину то, что есть кровью каждого народа: родной язык. И после этого ли я должен прощать врагов своих?

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Слишком много теперь поставлено на карту судьбы, отец, целый смысл всей жизни. Либо мы победим, либо погибнем, а вместе с нами погибнет все, что создавало украинскую идентичность: песни наши и стихи, издательства, где печатались неискаженные московским цензором книги, соборы наши, где литургия служилась на украинском языке, а не на языке продажных попов-кагебистов

Очевидно, отец Михал снова посоветует прикусить язык…

Презентация идет отлично. Чувствуется, что люди соскучились по поэтическому слову, что они уже устали от войны и военного дискурса, хотят хотя бы на короткое время чего-то коренным образом иного, благодати безопасной и мирной жизни, разговоров о любви и природе, возможности беззаботного пения. На время, пока продолжается эта презентация, мы все забываем о непрерывном потоке гробов с фронта, о возможности того, что по Житомиру в очередной раз ударят российские крылатые ракеты. Благодаря этим приветливым людям, их умным вопросам и доброжелательному восприятию моих стихов и песен я забываю о ненависти, которая бурлит во мне с первого дня войны.

Но не избавляюсь от ее окончательно. Думаю, теперь нереально, грех это или два, избавиться от нее, пока по нашей земле ходят русские враги, пока в землю эту ложатся лучшие из лучших сыновей и дочерей нашего народа.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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