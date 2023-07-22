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Экзамен по языку и тесту о стране: Финляндия ужесточит требования для получения гражданства

22 июля, 2023 суббота
05:59
Мир

До конца 2023 года в парламенте Финляндии представят законопроект, предусматривающий, что условия получения гражданства станут более жесткими.

Об этом сообщает Yle.

Программа нового правительства страны предусматривает введение теста на гражданство в рамках планов по ужесточению требований для получения финского гражданства или постоянного проживания в Финляндии.

Правящая коалиция Финляндии заявила, что планирует ввести тест на гражданство в рамках ужесточения правил предоставления вида на постоянное проживание и гражданство.

"Сдача экзамена на гражданство и экзамена по языку станет обязательным условием натурализации", - говорится в программе правительства.

Тест на гражданство Финляндии будет смоделирован по подобным методикам, используемым в других европейских странах.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщил Yle, что министерство начало работу по разработке теста на гражданство, но этот процесс займет время.

"Идея состоит в том, чтобы люди интегрировались в Финляндию, изучали наш язык и нашу социальную систему. Языковой тест и экзамен на гражданство вряд ли станут непреодолимым препятствием, если человек действительно интегрирован", - отметил чиновник.

  • Напомним, 6 июля МИД Финляндии объявил , что страна продолжает запрет на необязательные поездки для граждан России и вводит новые ограничения.
Финляндия
мигранты
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