Экзамен по языку и тесту о стране: Финляндия ужесточит требования для получения гражданства
До конца 2023 года в парламенте Финляндии представят законопроект, предусматривающий, что условия получения гражданства станут более жесткими.
Об этом сообщает Yle.
Программа нового правительства страны предусматривает введение теста на гражданство в рамках планов по ужесточению требований для получения финского гражданства или постоянного проживания в Финляндии.
Правящая коалиция Финляндии заявила, что планирует ввести тест на гражданство в рамках ужесточения правил предоставления вида на постоянное проживание и гражданство.
"Сдача экзамена на гражданство и экзамена по языку станет обязательным условием натурализации", - говорится в программе правительства.
Тест на гражданство Финляндии будет смоделирован по подобным методикам, используемым в других европейских странах.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщил Yle, что министерство начало работу по разработке теста на гражданство, но этот процесс займет время.
"Идея состоит в том, чтобы люди интегрировались в Финляндию, изучали наш язык и нашу социальную систему. Языковой тест и экзамен на гражданство вряд ли станут непреодолимым препятствием, если человек действительно интегрирован", - отметил чиновник.
- Напомним, 6 июля МИД Финляндии объявил , что страна продолжает запрет на необязательные поездки для граждан России и вводит новые ограничения.
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