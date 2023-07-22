Об этом сообщает Yle.

Программа нового правительства страны предусматривает введение теста на гражданство в рамках планов по ужесточению требований для получения финского гражданства или постоянного проживания в Финляндии.

Правящая коалиция Финляндии заявила, что планирует ввести тест на гражданство в рамках ужесточения правил предоставления вида на постоянное проживание и гражданство.

"Сдача экзамена на гражданство и экзамена по языку станет обязательным условием натурализации", - говорится в программе правительства.

Тест на гражданство Финляндии будет смоделирован по подобным методикам, используемым в других европейских странах.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщил Yle, что министерство начало работу по разработке теста на гражданство, но этот процесс займет время.

"Идея состоит в том, чтобы люди интегрировались в Финляндию, изучали наш язык и нашу социальную систему. Языковой тест и экзамен на гражданство вряд ли станут непреодолимым препятствием, если человек действительно интегрирован", - отметил чиновник.