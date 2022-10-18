Экзамен на знание языка, истории и Конституции: Рада приняла за основу законопроект об условиях получения гражданства Украины
Законопроект, определяющий, что для получения гражданства Украины придется сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и уровня владения украинским языком, нардепы приняли за основу
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
За принятие такого решения проголосовали 309 народных депутатов. Кроме того, 267 депутатов поддержали сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.
Проект Закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины (№7606), в частности, определяет, что условием принятия в гражданство Украины будет знание основ Конституции и истории .
Кроме того, в законопроекте пересматриваются сроки овладения государственным языком на уровне, определенном законодательством, "в отношении лиц, принятых в гражданство Украины как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядка проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой".
Лица указанных категорий должны сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины, а также на уровень владения государственным языком в течение двух лет с момента принятия их в гражданство Украины.
Также законопроект определяет, что невыполнение обязательства о сдаче этих экзаменов является основанием для потери гражданства Украины.
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