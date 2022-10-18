Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За принятие такого решения проголосовали 309 народных депутатов. Кроме того, 267 депутатов поддержали сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Проект Закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины (№7606), в частности, определяет, что условием принятия в гражданство Украины будет знание основ Конституции и истории .

Кроме того, в законопроекте пересматриваются сроки овладения государственным языком на уровне, определенном законодательством, "в отношении лиц, принятых в гражданство Украины как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядка проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой".

Лица указанных категорий должны сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины, а также на уровень владения государственным языком в течение двух лет с момента принятия их в гражданство Украины.

Также законопроект определяет, что невыполнение обязательства о сдаче этих экзаменов является основанием для потери гражданства Украины.

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