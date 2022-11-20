Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый гол чемпионата мира-2022 забила сборная Эквадора. Его автором стал Эннер Валенсия, который на 16-й минуте реализовал пенальти. Второй мяч в ворота Катара залетел на 31-й минуте, когда Валенсия после подачи с фланга точно пробил головой и сделал дубль.

Эквадор победил Катар 2:0, набрал 3 очка и возглавил турнирную таблицу группы A. В ней также выступают Нидерланды и Сенегал, которые встретятся в 1 туре 21 ноября.

25 ноября во 2-м туре чемпионата мира Эквадор сыграет с Нидерландами, а Катар – против Сенегала.

ЧМ-2022 по футболу

1-й тур

Группа A

20 ноября

Катар – Эквадор 0:2

Голы: Валенсия, 16 (пен.), 31

20 ноября букмекеры назвали главными фаворитами чемпионата мира по футболу сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Англии и Испании.

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