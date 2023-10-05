Экуменическая социальная неделя: о чем говорили в первый день

Форум продлится до 7 октября. Во время него состоятся круглые столы, международные панельные дискуссии, семинары, выставки и мастер-классы, разделенные по тематическим блокам: религиозно-экуменический и нравственный, историко-политический, экология, миграция, культурно-образовательный и информационный.

Еспресо – главный информационный партнер мероприятия.

В первый день форума открыл панельную дискуссию профессор Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета. В своем докладе он подчеркнул, что мы не можем построить действенную систему безопасности – то есть устойчивый мир – путем искажения или игнорирования ценностей, прежде всего, справедливости. В то же время, чем больше политики игнорируют ценности через несправедливые уступки агрессору, тем более заносчивым он становится, и все меньшую безопасность мы получаем.

"Для украинцев главным критерием является справедливость, а потому если их государство вершит несправедливость, они бунтуют против государства. И в истории было не раз, что в своем требовании справедливости мы уничтожали свою государственность. Для московитов же все наоборот: главным критерием является государственность. И они смирятся с несправедливостью своих правителей, если при этом будет сохранено их государство", – поделился Мирослав Маринович.

Еще одним докладчиком международной панели "От войны – к устоявшемуся миру: через справедливость и солидарность" стал доктор Жерар Паверс, директор Католического центра по миростроению, профессор Университета Нотр-Дам. Он отметил, что у справедливого мира много составляющих. Как минимум, он должен гарантировать отрицательный мир – безопасность, свободную от постоянной угрозы новой войны. Но он должен идти гораздо дальше и стремиться к положительному миру – миру, основанному на справедливости, свободе, правде и примирении.

"Украина сейчас является жертвой этой опасной и неоправданной доктрины, доктрины "сила права", которая служит лишь сильным государствам, стремящимся доминировать над более слабыми. Если Украина и другие страны хотят иметь безопасность, которой они заслуживают, необходимо отвергнуть вседозволенные подходы к этике и законам войны, а также опасные доктрины, такие как превентивная война. Применение военной силы должно быть действительно исключительным случаем - как в случае с Украиной - защиты от реальной агрессии или вооруженного нападения", - отметил он.

Валерий Пекар, преподаватель Львовской бизнес-школы УКУ, поделился основными тезисами Манифеста устойчивого мира, разработанного украинским гражданским обществом. Он подчеркнул, что страх, что Украина несостоятельная держава, должен остаться в прошлом. Ибо несостоятельное государство не могло бы сопротивляться такому большому врагу.

Манифест направлен одновременно на украинское общество — чтобы украинцы представляли свою победу, международных союзников — мир должен знать, как предотвратить последующую войну, а также наших антиимперских союзников в РФ — на них, как указано в Манифесте, возлагается основная работа.

"Невозможно получить мир ценой справедливости или справедливость ценой мира. Устойчивый мир - это мир и справедливость одновременно", - подчеркнул Валерий Пекар, представляя Манифест.

Организаторы форума: Институт экуменических студий (ИЭС) УКУ, Украинский католический университет (УКУ УГКЦ), Фонд Конрада Аденауэра в Украине (ФКА), Немецкая лютеранская церковь (EKD).