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Главная Львов Экуменическая социальная неделя: международные эксперты о влиянии войны в Украине на мир

Экуменическая социальная неделя: международные эксперты о влиянии войны в Украине на мир

9 октября, 2023 понедельник
16:20
Львов

"Мировая политика и война в Украине: куда движется мир?" - во время Экуменической социальной недели во Львове ученые обсудили ряд важных вопросов, касающихся современной геополитической ситуации и будущего

Об этом сообщает Еспресо, выступившее главным информационным партнером происшествия.

В дискуссии приняли участие Дмитрий Шеренговский, Александр Мотыль, Андреас Умланд.

Как отметил доктор Дмитрий Шеренговский, проректор по внешним связям и общественному служению УКУ, сейчас мы в режиме военной дипломатии. И эта военная дипломатия должна дать ответы на 3 проблемы. "Нам и нашим партнерам нужно решать проблему нехватки совместной координации между подобными странами. Вторая проблема — толерантности связей себе подобных с авторитарными режимами. И мы так или иначе должны обеспечивать идею справедливого мира, который есть в основе регулирования конфликтов", – рассказал он.

Мыслями о том, как российско-украинская война способна повлиять на институциональную архитектуру международного оборонного сотрудничества на обоих берегах Атлантики, поделился доктор Александр Мотыль, профессор политологии в Университете Ратгерса. Он, в частности, отметил, что Украина после победы сможет требовать гораздо больше, потому что это будет другая страна – с которой будут считаться.

"Когда закончилась Холодная война и Советского союза уже не было, НАТО попало в жесткий и глубокий кризис. Потому что вдруг не стало врага. А оборонный Альянс только тогда имеет какой-то смысл, когда есть какой-то враг, против которого ты себя защищаешь. 20-30 лет НАТО искало какой-то другой подход… Но в конце концов это не сработало… Европейцы вообще пренебрегли своими оборонными силами, за исключением разве что британцев, поляков и американцев… Я убежден, что Россия проиграет эту войну. Вопрос только, очень жестко или с определенными компромиссами. Россия доказала, что она уже не является такой угрозой, как была. Она просто не может быть такой угрозой, какой она была.И одно меня только здесь волнует, что в таких обстоятельствах снова будет возвращение к ситуации, которая была в 90-х годах, когда Россия вроде бы исчезла с поля боя и НАТО вдруг оказалось без какого-либо сильного соперника, в таком случае будет соблазн для разных стран НАТО принять совсем другое отношение к России и совсем другое отношение к НАТО. ", – отметил он.

Доктор Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра Восточноевропейских студий, в своем докладе подчеркнул, что большая проблема России в том, что она отошла от Европы.

"Запад - это цивилизация. И на основе общих ценностей и идей здесь можно создавать определенные альянсы, как ЕС, НАТО и другие. Но в Азии я не вижу чего-то эквивалентного. Там есть Шанхайская организация, есть другие, но это, как мне кажется, искусственные образования, которые в чем-то имеют общее авторитарное направление, но нет чего-то общего», – отметил он.

Отвечая на вопрос, возможна ли повторная Холодная война, эксперты сошлись на общем мнении, что скорее всего нет. А если и так – ее ключевым игроком будет не Россия, а Китай.

Просмотреть дискуссию полностью и ознакомиться со всеми тезисами участников круглого стола можно на YouTube-канале Института экуменических студий .

Форум продолжался с 4 по 7 октября. Состоялись круглые столы, международные панельные дискуссии, семинары, выставки и мастер-классы, разделенные по тематическим блокам: религиозно-экуменический и нравственный, историко-политический, экология, миграция, культурно-образовательный и информационный.

Организаторы форума: Институт экуменических студий УКУ, Украинский католический университет, Фонд Конрада Аденауэра в Украине, Немецкая лютеранская церковь (EKD).

Общество
образование
Война с Россией
Мир
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