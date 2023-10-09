Экуменическая социальная неделя: дискуссия о роли СМИ и коммуникаций

Модерировал встречу о. Андрей Шестак, директор Школы журналистики и коммуникаций УКУ.

София Кочмар-Тимошенко, журналистка, фиксерша, локальная продюсерша BBC World Service и Netflix, автор фильма "Я обращаюсь к нему по имени" (о преступлениях россиян в городе Буче), поделилась собственными историями столкновения с российской пропагандой и ее влиянием на международное общество. Меседж Софии таков, что, преодолевая российскую пропаганду, украинцы должны начать с того, что могут сепарировать ее из своей жизни. "Российская пропаганда имеет влияние не только на украинцев, но еще и на весь мир, в том числе на Запад. У нас есть пример показать сознание и довести этот процесс прививки до конца", - отметила София.

Андрей Сайчук, политический журналист, ведущий телеканала "Еспресо", сравнивая Зеленского с Черчелем, отметил разногласия между украинским обществом и британским. "Если украинцы готовы принимать правду и готовы к последствиям правды – государство должно свидетельствовать эту правду", – отметил Андрей Сайчук. Говоря об ответе на важнейший вопрос войны – как противостоять пропаганде – Андрей Сайчук сказал, что лучшим способом борьбы с пропагандой является не продвигать ее. "Конечной целью прививки является получение иммунитета, который будет противостоять этой пропаганде, поэтому мы должны работать над его выработкой".

Лейтмотивом речи Екатерины Лихогляд, журналистки, документалистки и исполнительной продюсерши проекта "Ты как?" (о беженцах и внутренних переселенцах), была идея важности продвижения правды. Она подчеркнула, что "Россия, начав полномасштабное вторжение, с точки зрения пропаганды подшутила над собой. Миллионы агентов в мире имеют возможность рассказывать о своей правде". Своя правда для украинцев открылась после 24 февраля. С этого дня Украина начала изучать Украину и не должна останавливаться по этому делу. "Когда людям из Олешковского района говорили об эвакуации, то они говорили: "Вы меня будете через Россию везти? Тогда я не поеду" - это и есть ответ на вопрос о прививках.

"Прививка есть постоянный процесс. Нельзя разово привиться от гриппа, наковыда или пропаганды" - с такой фразы начал отец Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ, директор "Живое телевидение". Он отметил, что Церковь есть возможность и возможность свободно и правдиво говорить о войне. Церковь готова и уже протягивает руку помощи нуждающимся. Мы, в свою очередь, должны не забывать о социальном служении и объединяющей украинцев молитве.

Обсуждение подчеркнуло необходимость совместных усилий в борьбе с информационной войной, укрепления сознания и распространения правдивой информации для обеспечения мира и стабильности в современном мире.

Экуменическая социальная неделя длилась во Львове с 4 по 7 октября.

Еспресо – главный информационный партнер мероприятия.