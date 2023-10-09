Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Львов Экуменическая социальная неделя: дискуссия о роли СМИ и коммуникаций

Экуменическая социальная неделя: дискуссия о роли СМИ и коммуникаций

9 октября, 2023 понедельник
12:03
Львов

В рамках 16-й Экуменической социальной недели София Кочмар-Тимошенко, Екатерина Лихогляд, Андрей Сайчук и о. Игорь Яцив дискутировали о роли СМИ и "прививке" мира от российской пропаганды

Модерировал встречу о. Андрей Шестак, директор Школы журналистики и коммуникаций УКУ.

София Кочмар-Тимошенко, журналистка, фиксерша, локальная продюсерша BBC World Service и Netflix, автор фильма "Я обращаюсь к нему по имени" (о преступлениях россиян в городе Буче), поделилась собственными историями столкновения с российской пропагандой и ее влиянием на международное общество. Меседж Софии таков, что, преодолевая российскую пропаганду, украинцы должны начать с того, что могут сепарировать ее из своей жизни. "Российская пропаганда имеет влияние не только на украинцев, но еще и на весь мир, в том числе на Запад. У нас есть пример показать сознание и довести этот процесс прививки до конца", - отметила София.

Андрей Сайчук, политический журналист, ведущий телеканала "Еспресо", сравнивая Зеленского с Черчелем, отметил разногласия между украинским обществом и британским. "Если украинцы готовы принимать правду и готовы к последствиям правды – государство должно свидетельствовать эту правду", – отметил Андрей Сайчук. Говоря об ответе на важнейший вопрос войны – как противостоять пропаганде – Андрей Сайчук сказал, что лучшим способом борьбы с пропагандой является не продвигать ее. "Конечной целью прививки является получение иммунитета, который будет противостоять этой пропаганде, поэтому мы должны работать над его выработкой".

Лейтмотивом речи Екатерины Лихогляд, журналистки, документалистки и исполнительной продюсерши проекта "Ты как?" (о беженцах и внутренних переселенцах), была идея важности продвижения правды. Она подчеркнула, что "Россия, начав полномасштабное вторжение, с точки зрения пропаганды подшутила над собой. Миллионы агентов в мире имеют возможность рассказывать о своей правде". Своя правда для украинцев открылась после 24 февраля. С этого дня Украина начала изучать Украину и не должна останавливаться по этому делу. "Когда людям из Олешковского района говорили об эвакуации, то они говорили: "Вы меня будете через Россию везти? Тогда я не поеду" - это и есть ответ на вопрос о прививках.

"Прививка есть постоянный процесс. Нельзя разово привиться от гриппа, наковыда или пропаганды" - с такой фразы начал отец Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ, директор "Живое телевидение". Он отметил, что Церковь есть возможность и возможность свободно и правдиво говорить о войне. Церковь готова и уже протягивает руку помощи нуждающимся. Мы, в свою очередь, должны не забывать о социальном служении и объединяющей украинцев молитве.

Обсуждение подчеркнуло необходимость совместных усилий в борьбе с информационной войной, укрепления сознания и распространения правдивой информации для обеспечения мира и стабильности в современном мире.

Экуменическая социальная неделя длилась во Львове с 4 по 7 октября.

Еспресо – главный информационный партнер мероприятия.

Общество
образование
Еспресо.TV
Читайте также:
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
8 октября, 2023 воскресенье
РФ прибегает к тактике "белого шума", чтобы скрыть причастность к обстрелу Грозы на Харьковщине и геноцид против гражданских
На фото прапор ОАЕ
9 октября, 2023 понедельник
Арабские Эмираты высказались в поддержку Израиля
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 октября
12:28
Ушел из жизни дипломат и юрист-международник Владимир Василенко
12:26
Израильская армия сообщила о возобновлении контроля над всеми городами
12:13
Кулеба обратился к тем, кто предлагает Украине территориальные уступки РФ: "Даже не думайте об этом!"
11:53
На нарушителей порядка на вокзалах и в поездах будут "охотиться" маршалы
11:46
Ненастье оставило без света часть потребителей в 8 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 9 октября
11:43
Зеленский сравнил события в Украине и Израиле и отметил важную разницу
11:41
В зоне боевых действий скончался комбат 206-го батальона Виталий Баранов "Биба"
11:35
Во время оккупации стали "председателями общин": троих жителей Херсонщины будут судить по подозрению в коллаборационизме
11:34
На фото Дмитрий Кулеба
Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми трудными в переговорах о вступлении Украины в ЕС, - Кулеба
11:30
Илья Новиков
В РФ открыли дело о госизмене против Ильи Новикова, который был адвокатом Порошенко
11:08
Новости компаний
Компания Ferrexpo на шаг ближе к реализации плана по декарбонизации
11:03
В Киеве из-за сильного ветра на строительстве развязки упал кран
10:58
Притворялся спасателем и корректировал удары по Одессе: СБУ разоблачила агента РФ
10:49
Впервые за полгода оккупанты перебросили в Мариуполь около 5 тыс. резервистов, - Андрющенко
10:43
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Есть предположение, что боеприпасный поток из Северной Кореи активизировался, - Згурец
10:40
ВАКС
ВАКС закрыл дело "Роттердам+": САП обжалует решение в суде
10:40
Обновлено
Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с 4 "калибрами"
10:27
Ракетный удар РФ по Грозе: идентифицировано 49 тел, считают пропавшими без вести 5 человек
10:07
"Претензии со стороны ГАСУ угрожают полной остановкой производства": КБ "Луч" просит правительство ввести мораторий на проверки
10:00
Инфографика
Курс валют на 9 октября: выросла ли стоимость доллара и евро
09:54
В результате обстрелов минувшей ночью в трех областях погибли двое мирных жителей, 6 пострадали
09:52
OPINION
Война, террор, хаос на Ближнем Востоке выгодны только России
09:36
Связи активизировались: разведка Британии оценила развитие отношений России и Ирана
09:23
Олег Николенко
В Израиле дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан, - МИД
09:08
В харьковском экопарке около 20 животных отравили мышьяком: прокуратура начала расследование
08:55
Обновлено
ЦАГАЛ заявил об ударах по более чем 500 объектам ХАМАС и Исламского джихада в Секторе Газы
08:35
Обзор
США теряют контроль над миром, в первую неделю войны Залужный неделя не общалась с Милли. Акценты мировых СМИ 9 октября
08:32
Почти треть людей, тяжело болевших COVID, имеют аномалии органов, - исследование
08:24
Обновлено
Иран
СМИ сообщили, что Иран помогал планировать нападение на Израиль. Тегеран отреагировал
08:00
Аналитика
РПЦ скатилась в ересь и отступила от науки Христа
07:59
Инфографика
Российская армия за сутки потеряла 2 танка, 3 БМП и 350 военных, - Генштаб ВСУ
07:22
російський атомний підводний човен
Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок с технологиями РФ, - Reuters
06:37
УЕФА переносит запланированные на октябрь международные матчи, которые должны пройти в Израиле
06:25
ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО
05:41
В Израиле в результате атак ХАМАС погибли по меньшей мере четверо граждан США
03:59
ООН
После экстренного заседания Совбеза ООН никаких решений не было принято, - CNN
03:47
Блинкен не считает, что нападение на Израиль связано с фокусом Запада на Украине
03:32
Израиль попросил у США высокоточные бомбы и системы ПВО - CNN
03:11
ISW: Россияне начали минировать поля возле Роботиного и Вербового, чтобы удержать ВСУ
02:52
Великобритания пообещала помочь Израилю в борьбе с ХАМАС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV