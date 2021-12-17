Эксзамглавы МВД Гогилашвили заявил, что его не охраняет "Альфа"

Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

"Меня не охраняют сотрудники "Альфы". На меня было совершено покушение, мне расстреляли машину. Было возбуждено дело. Я отказался от охраны. Но ребенок и жена ездят с охраной. И когда показывают моего ребенка и садик, в который он ходит - обычный садик в нашем районе - это не очень хорошо. Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками", - сказал Гогилашвили.



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Он подчеркнул, что власти предлагали ему охрану от СБУ, однако он отказался.

"Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" - я отказался. Особенно после покушения на Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной", - добавил Гогилашвили.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля". После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .

По данным журналистов проекта Bihus.info, семья замминистра МВД Александра Гогилашвили могла пользоваться бронированным автомобилем и охраной Службы безопасности Украины.

Впоследствии Гогилашвили заявил, что у него нет российского гражданства .

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