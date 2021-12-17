Эксзаместитель Монастриского Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства РФ
Эксзамминистра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что у него нет российского гражданства
Об этом он заявил в интервью изданию Бабель .
На вопрос, есть ли у него росийское гражданство, он ответил: "Нет".
После уточнения по поводу действующего российского загранпаспорта Гогилашвили сказал: "Что там действительно в России или недействительно, я обсуждать не буду, потому что это Россия. Мы с этой страной воюем. И все заявления, которые делает Россия, мне неинтересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин РФ".
"Я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского я не имею", - сказал эксзамминистра внутренних дел.
Он заявил, что переехал в Украину по приглашению на работу.
"(Заниматься, - ред.) волонтерской деятельностью, специалистом по связям с общественностью. Центр зародился в Харькове, ребята волонтеры уехали в Россию, там открыли центр, а здесь осталась материнская компания, занимавшаяся вопросами реабилитации", - сказал Гогилашвили.
Экс-замминистра отметил, что получил гражданство Украины в 2019 году.
"Я прошел весь долгий путь от А до Я. У меня все в рамках законодательства. Разрешение на временное проживание, постоянное проживание", - добавил он.
Гогилашвили заявил, что занял должность замминистра уже имея вид на жительство в Украине.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
- Уволен с должности заместителя министра МВД Александр Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, работающая помощницей президента Владимира Зеленского, проживают в одном имении с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым в селе Хотов Киевской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное