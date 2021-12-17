Эксзаместитель Монастриского Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства РФ

Об этом он заявил в интервью изданию Бабель .



На вопрос, есть ли у него росийское гражданство, он ответил: "Нет".



После уточнения по поводу действующего российского загранпаспорта Гогилашвили сказал: "Что там действительно в России или недействительно, я обсуждать не буду, потому что это Россия. Мы с этой страной воюем. И все заявления, которые делает Россия, мне неинтересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин РФ".



"Я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского я не имею", - сказал эксзамминистра внутренних дел.



Он заявил, что переехал в Украину по приглашению на работу.



"(Заниматься, - ред.) волонтерской деятельностью, специалистом по связям с общественностью. Центр зародился в Харькове, ребята волонтеры уехали в Россию, там открыли центр, а здесь осталась материнская компания, занимавшаяся вопросами реабилитации", - сказал Гогилашвили.



Экс-замминистра отметил, что получил гражданство Украины в 2019 году.



"Я прошел весь долгий путь от А до Я. У меня все в рамках законодательства. Разрешение на временное проживание, постоянное проживание", - добавил он.



Гогилашвили заявил, что занял должность замминистра уже имея вид на жительство в Украине.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .

Уволен с должности заместителя министра МВД Александр Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, работающая помощницей президента Владимира Зеленского, проживают в одном имении с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым в селе Хотов Киевской области.