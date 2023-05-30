Экс-заместитель минобороны РФ Мизинцев перешел в ЧВК Вагнера: Пригожин готовит его вместо Шойгу
Экс-заместитель минобороны РФ Мизинцев стал и.о. о. заместителя командующего ЧВК Вагнера и Пригожин видит его преемником Шойгу
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Бывший заместитель министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил, что сейчас исполняет обязанности заместителя командующего Группой Вагнера.
Связанный с Кремлем милблогер 29 мая опубликовал интервью, в котором Мизинцев подтвердил предварительные заявления о том, что он вступил в должность. Он заявил, что он поддерживал хорошие отношения с ЧВК в течение последних 10 лет, дополнительно подтверждая сообщение о том, что Пригожин использовал тесные связи с Мизинцевым, чтобы обеспечить ресурсы для компании, пока он был в МО России.
Мизинцев утверждал, что находится в Бахмуте и наблюдает за текущей операцией по оказанию помощи на месте, и утверждал, что ЧВК проводит организованный уход.
Он высоко оценил командование ЧВК Вагнера и выступил за то, чтобы его структура и управление стали моделью для тотальной войны, которую Россия должна вести.
Мизинцев отказался комментировать споры между министерством обороны России (МО) и ЧВК Вагнера, но подчеркнул, что у российских военных проблемы с боеприпасами и проводят широкомасштабную мобилизацию российского народа для победы в Украине.
Ранее ISW оценивало, что Пригожин, вероятно, назначил Мизинцева заместителем командующего ЧВК Вагнера, пытаясь сохранить доступ компании к поставкам, и с тех пор Пригожин продвигал Мизинцева как желаемую замену министра обороны России Сергея Шойгу.
Обнародованное подтверждение Мизинцевым своей позиции и одобрение ЧВК, вероятно, является частью усилий Пригожина отстаивать большее влияние после захвата Бахмута.
- Напомним, в сентябре ответственного за оккупацию Мариуполя генерал Мизинцев был назначен заместителем Шойгу. Уже в начале мая стало известно, что он был уволен с должности.
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