Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Бывший заместитель министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил, что сейчас исполняет обязанности заместителя командующего Группой Вагнера.

Связанный с Кремлем милблогер 29 мая опубликовал интервью, в котором Мизинцев подтвердил предварительные заявления о том, что он вступил в должность. Он заявил, что он поддерживал хорошие отношения с ЧВК в течение последних 10 лет, дополнительно подтверждая сообщение о том, что Пригожин использовал тесные связи с Мизинцевым, чтобы обеспечить ресурсы для компании, пока он был в МО России.

Мизинцев утверждал, что находится в Бахмуте и наблюдает за текущей операцией по оказанию помощи на месте, и утверждал, что ЧВК проводит организованный уход.

Он высоко оценил командование ЧВК Вагнера и выступил за то, чтобы его структура и управление стали моделью для тотальной войны, которую Россия должна вести.

Мизинцев отказался комментировать споры между министерством обороны России (МО) и ЧВК Вагнера, но подчеркнул, что у российских военных проблемы с боеприпасами и проводят широкомасштабную мобилизацию российского народа для победы в Украине.

Ранее ISW оценивало, что Пригожин, вероятно, назначил Мизинцева заместителем командующего ЧВК Вагнера, пытаясь сохранить доступ компании к поставкам, и с тех пор Пригожин продвигал Мизинцева как желаемую замену министра обороны России Сергея Шойгу.

Обнародованное подтверждение Мизинцевым своей позиции и одобрение ЧВК, вероятно, является частью усилий Пригожина отстаивать большее влияние после захвата Бахмута.