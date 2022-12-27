Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев".

Как известно, на 27 декабря в Киеве и Киевской области продолжают действовать экстренные отключения света.

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", - подчеркнул он.

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По словам чиновника, выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньшее потребление, чем в будни.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не плановые, а в большей степени экстренные. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - добавил замглавы КГГА.

Напомним, 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы ДТЭК в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

А спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет оккупант направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.

Также известно, что из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях. Среди них – Киевская область.

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