Экстренные отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться всю зиму, ситуация остается сложной, - КГГА
Киевляне будут жить всю зиму в реалиях экстренных отключений света. Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев".
Как известно, на 27 декабря в Киеве и Киевской области продолжают действовать экстренные отключения света.
"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", - подчеркнул он.
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По словам чиновника, выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньшее потребление, чем в будни.
"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не плановые, а в большей степени экстренные. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - добавил замглавы КГГА.
- Напомним, 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы ДТЭК в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.
- А спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет оккупант направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.
- Также известно, что из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях. Среди них – Киевская область.
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