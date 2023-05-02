Экстренно просятся в "отпуска": псевдоруководители Запорожской АЭС хотят уехать в Крым
Оккупационное руководство Запорожской атомной электростанции массово просится в "отпуск", чтобы выехать в Крым, однако согласия на это не получает
Об этом информирует Энергоатом.
"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска. Правда, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают", - пишет ведомство.
Сообщается, что "директор" станции коллаборант Юрий Черничук уже уехал из Энергодара в Крым.
"Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, поэтому времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и горячка", - говорят в Энергоатоме.
Коллаборанты хотят найти замену и пытаются заставить атомщиков ЗАЭС выполнять их обязанности.
"Еще раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никакие контракты с врагом, чтобы не стать прямой помощью агрессору и не разрушать собственное будущее", - добавляют в компании.
- 13 апреля у машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса
- 14 апреля стало известно, что войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.
- Под давлением оккупационных властей работники ЗАЭС в Энергодаре вынуждены были получить российский паспорт. Для этого ставленники Москвы применяли пытки и создавали невыносимые условия для работы.
- 27 апреля в минобороны Великобритании отчитывались, что к марту 2023 года российские войска создали боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторов ЗАЭС.
- И.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков сообщил, что российские оккупационные войска продолжают размещать на территории ЗАЭС большое количество бронетехники и взрывоопасного военного снаряжения.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что 28 апреля вблизи ЗАЭС снова были слышны обстрелы, также вблизи станции взорвалась мина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное