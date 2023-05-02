Об этом информирует Энергоатом.

"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска. Правда, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают", - пишет ведомство.

Сообщается, что "директор" станции коллаборант Юрий Черничук уже уехал из Энергодара в Крым.

"Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, поэтому времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и горячка", - говорят в Энергоатоме.

Коллаборанты хотят найти замену и пытаются заставить атомщиков ЗАЭС выполнять их обязанности.

"Еще раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никакие контракты с врагом, чтобы не стать прямой помощью агрессору и не разрушать собственное будущее", - добавляют в компании.