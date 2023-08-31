Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Здоровье Экстренная контрацепция без рецепта: Шмигаль ответил на петицию, Минздрав рассмотрит возможность продажи

Экстренная контрацепция без рецепта: Шмигаль ответил на петицию, Минздрав рассмотрит возможность продажи

31 августа, 2023 четверг
08:46
Здоровье лекарства

Глава правительства Украины Денис Шмигаль ответил на петицию о свободной продаже средств экстренной контрацепции без рецепта. Он дал поручение Министерству здравоохранения рассмотреть этот вопрос

Об этом идет речь на сайте Кабинета Министров Украины.

Премьер-министр объясняет, что на сегодня такие препараты в Украине отпускаются по рецепту, но в 23 странах Европейского Союза они имеют безрецептурный статус. Он отметил, что для этого нужно изменить регистрационные материалы на это лекарство.

Сообщается, что Минздрав не отрицает пересмотра правового статуса этих препаратов, но для этого необходимо внести изменения в регистрационные материалы по инициативе заявителя.

"Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздрав поручен дополнительно проработать их", - написал Шмигаль.

Шмигаль добавил, что препараты для экстренной контрацепции в Украине могут оказаться безрецептурными, но с возрастными ограничениями.

  • С 1 апреля ряд препаратов в Украине продают исключительно по рецепту . В перечень попало средство экстренной контрацепции "Постинор", которое нужно принимать не позднее чем через сутки после незащищенного полового акта.
  • 19 мая на сайте Кабинета Министров появилась петиция, где правительство просили обеспечить безрецептурную продажу препаратов экстренной контрацепции, ведь препятствия в их получении приведут к увеличению количества абортов. 17 августа петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов (25 тыс.).
Новости
Общество
Экономика
Медицина
Денис Шмыгаль
Читайте также:
Автор
29 августа, 2023 вторник
Потери Украины на войне резко возросли, у Киева проблемы с получением F-16, сложные вызовы ВСУ на южном фронте. Акценты мировых СМИ 29 августа
збитий "Шахед"
30 августа, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
30 августа, 2023 среда
"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.85
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
10:00
Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко
09:45
Латвия
Латвия тратит на военную помощь Украине более 1% ВВП, - министр обороны
09:42
С 1 сентября школьников в Крыму отправят на курсы военной подготовки
09:37
Си Цзиньпин может пропустить саммит лидеров G20 в Индии, - Reuters
09:35
Эксклюзив
В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении
09:19
Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник
09:14
Обновлено
Летел на Москву: в России заявили о сбитии беспилотника
09:08
Россияне утром ударили по Харьковщине: раненый мужчина
08:58
Резников может покинуть пост министра обороны на следующей неделе, преемником будут рассматривать Умерова, - Железняк
08:56
Силы обороны наступают южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах
08:53
OPINION
Николай Княжицкий
Польша и Венгрия вопреки правилам ЕС хотят ограничить ввоз зерна из Украины
08:50
Псков
Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО
08:31
Переговоры между Россией и КНДР по соглашению на поставку оружия активно продвигаются, - разведка США
08:30
Япония
За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды
08:23
Байден одобрил военную помощь Тайваню в рамках программы для суверенных государств
08:00
OPINION
Оффлайн или онлайн – вот в чем вопрос?
07:56
Обновлено
ВСУ ликвидировали 610 окупантов, уничтожили 26 ракет и 31 артсистему за сутки, - Генштаб
07:30
Ледник в Доломитовых Альпах может уменьшиться вдвое из-за изменения климата, - исследователи
07:07
В КНДР заявили, что имитировали ядерные удары по военным целям в Южной Корее
06:55
В Финляндии с сентября упрощают процедуру аборта
06:34
Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW
06:16
В Киеве вводят новый формат пропусков на автомобили для передвижения во время комендантского часа
06:06
Российский газ
Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного газа на 40% от начала войны в Украину
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка призывает признать Трампа мошенником еще до начала суда
05:34
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
05:08
ПВО прикрывает только Москву: в ISW объяснили причины успеха атаки дронов в Пскове
04:40
В конгрессе США подсчитали, сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины
04:12
Российский добровольческий корпус сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области
03:44
Столтенберг заявил, что это его последняя каденция в должности генсека НАТО
03:16
США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ
02:48
Amazon
Украинский бизнес будут еще год продавать товары на Amazon без комиссии, - Федоров
02:20
Жозеп Боррель
Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд
01:52
Давид Арахамия
Арахамия не исключает проведение выборов в Украине в следующем году
01:24
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные назвали временного руководителя государства
00:56
После Польши вспышка легионеллеза зафиксирована в Испании и Германии: один человек умер
00:28
Новый пакет вооружения от Германии: 10 Leopard 1 и радиолокационная система RML-4D
00:13
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
00:06
Зеленский: продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО
2023, среда
30 августа
23:59
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа
23:27
Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV