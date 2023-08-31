Экстренная контрацепция без рецепта: Шмигаль ответил на петицию, Минздрав рассмотрит возможность продажи

Об этом идет речь на сайте Кабинета Министров Украины.

Премьер-министр объясняет, что на сегодня такие препараты в Украине отпускаются по рецепту, но в 23 странах Европейского Союза они имеют безрецептурный статус. Он отметил, что для этого нужно изменить регистрационные материалы на это лекарство.

Сообщается, что Минздрав не отрицает пересмотра правового статуса этих препаратов, но для этого необходимо внести изменения в регистрационные материалы по инициативе заявителя.

"Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздрав поручен дополнительно проработать их", - написал Шмигаль.

Шмигаль добавил, что препараты для экстренной контрацепции в Украине могут оказаться безрецептурными, но с возрастными ограничениями.