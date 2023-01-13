Экстренеру сборной Украины Петракову предложили работу за границей, - СМИ

Об этом сообщает Footboom .

По информации источника, у 65-летнего Петракова есть предложения от зарубежных клубов и сборных. В ближайшие дни украинский тренер может получить новое место работы.

Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 года по январь 2022-го. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.

В марте 2023 сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024, где ее соперниками будут Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

22 ноября сообщалось, что УАФ предложила Сергею Реброву стать новым главным тренером сборной Украины.

13 января Украинская ассоциация футбола объявила об окончании сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.

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