Экстренер Усика рассказал о скандальном разрыве с украинцем и работе на его соперника

Об этом Башир рассказал talkSport .

По словам американского тренера, который в 2016 году привел Александра Усика к первому чемпионскому титулу, который он в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацким, украинский боксер до сих пор не объяснил ему причину разрыва в начале 2017 года. .

"Он просто прислал мне сообщение, в котором было написано: "Мы больше не нуждаемся в ваших услугах". Я не понимал тогда, не понимаю и сейчас. Но какая разница, ведь сейчас я в команде Дюбуа. И я доволен этим. Это бокс. Здесь еще и не такое бывало. Тренер, как адвокат, клиент ушел, клиент пришел", – рассказал Башир.

Прогноз поединка Усик - Дюбуа.

Он убежден, что британец способен нокаутировать украинца, ведь не уступает по силе удару Владимиру Кличко и Ленноксу Льюису, с которыми также работал Джеймс Али Башир.

"Мне есть с кем сравнивать. Я работал с такими панчерами как Леннокс Льюис и Владимир Кличко. И ударная мощь Дюбуа на этом уровне. Она позволяет ему конкурировать с сильнейшими. Не списывайте его со счетов", - призвал Башир.

Он добавил, что надеется, что британец нокаутирует Усика.

"Я реально на это надеюсь. Мы хотим избавить Усика от страданий на старте боя - до шестого или седьмого раундов. Молодость - его козырь. Дюбуа не хватает опыта Усика. Но и Усику не хватает мощности Дюбуа", - пояснил Башир, также тренирующий другого украинского боксера – Владислава Сиренко.

Когда состоится бой Усик – Дюбуа

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец проведет следующий бой 26 августа во Вроцлаве (Польша) против Даниэля Дюбуа.