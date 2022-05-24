Об этом пишет UaФутбол.

Организатором выступил Самюэль Это'О, ныне занимающий должность главы камерунской футбольной федерации. На его призыв откликнулись Майкон, Франческо Тотти, Пиппо Индзаги, Патрик Клюйверт, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Пауло Дибала и многие другие.

Нашлось в звездной компании место и Андрею Шевченко, который хоть и не забил сам, но отличился голевой на Зеедорфе.

После замены Андрея фанаты на "Сан Сиро" еще долго аплодировали и скандировали его имя – в Милане украинца по-прежнему обожают.

Что касается главного – благотворительности – половина вырученных денег достанется Samuel Eto'o Foundation, а другая – Slums Dunk ODV. Потратить их обещают в поддержку образования детей-спортсменов из бедных семей.

Также организация обеспечивает сбор средств для противодействия любым видам дискриминации и обеспечению потребностей украинских переселенцев, вынужденно покинувших свой дом из-за войны войны с Россией.

Отметим, Андрей Шевченко с начала широкомасштабной агрессии России начал заниматься организацией международной поддержки Украины и сбором средств для нужд воюющей страны, а недавно стал первым послом президентской платформы UNITED24.

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