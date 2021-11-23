Экстренер Кличко спрогнозировал победу Усика в бою с лучшим боксером мира
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, Сергей Городничев, спрогнозировал, что у Александра Усика хорошие шансы на победу в бою против Сауля Альвареса.
Об этом сообщает Fightnews .
По словам экстренера Владимира Кличко, у Альвареса мало шансов в бою с Усиком, ведь мексиканцу нужно набрать вес.
"Этот бой в далеком, космическом будущем. Если он состоится, то шансов, конечно, у Усика будет больше, чем у "Канело". Там будет бой очень сложный, но шансов будет больше у Александра, ведь "Канело" придется набирать вес, он потеряет скорость. Еще глядя в каком весе пройдет бой. Чтобы сразиться в крузервейте - Альваресу нужно набрать вес. Чтобы боксировать там Усику - ему необходимо сбросить вес", - сказал Сергей Городничев.
31-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради следующего боя перескочит через одну категорию.
Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), нокаутировал россиянина Сергей Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также он владел чемпионскими титулами в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).
Альварес – лидер рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Александр Усик занимает в нем второе место и является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 17 ноября стало известно, что Сауль Альварес проведет против Илунги Макабу бой за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе.
- 18 ноября промоутер Александра Усика, Александр Красюк, назвал возможным переход лучшего боксера мира Сауля Альвареса в тяжелый вес.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное