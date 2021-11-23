Экстренер Кличко спрогнозировал победу Усика в бою с лучшим боксером мира

Об этом сообщает Fightnews .



По словам экстренера Владимира Кличко, у Альвареса мало шансов в бою с Усиком, ведь мексиканцу нужно набрать вес.



"Этот бой в далеком, космическом будущем. Если он состоится, то шансов, конечно, у Усика будет больше, чем у "Канело". Там будет бой очень сложный, но шансов будет больше у Александра, ведь "Канело" придется набирать вес, он потеряет скорость. Еще глядя в каком весе пройдет бой. Чтобы сразиться в крузервейте - Альваресу нужно набрать вес. Чтобы боксировать там Усику - ему необходимо сбросить вес", - сказал Сергей Городничев.



31-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради следующего боя перескочит через одну категорию.



Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), нокаутировал россиянина Сергей Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также он владел чемпионскими титулами в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).



Альварес – лидер рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.



Александр Усик занимает в нем второе место и является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

17 ноября стало известно, что Сауль Альварес проведет против Илунги Макабу бой за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе.

18 ноября промоутер Александра Усика, Александр Красюк, назвал возможным переход лучшего боксера мира Сауля Альвареса в тяжелый вес.