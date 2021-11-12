Экстренер "Карпат", являющийся сторонником Путина, может неожиданно вернуться в Украину

Об этом сообщает " Динамомания "



По информации источника, "Колос" занимается поисками нового главного тренера. В коваловском клубе недовольны результаты команды в УПЛ – 11 место.



Одним из претендентов на должность в "Колосе" является белорус Олег Кононов. Также на место в Ковалевке претендует Патрик ван Леувен, которого 26 октября уволили из "Маккаби" Тель-Авив.



В списке интересов еще присутствуют Роман Григорчук и Дмитрий Михайленко.

Последним местом работы Олега Кононова была латвийская "Рига", которую он бросил в сентябре. Ранее белорус успел поработать во львовских "Карпатах", "Севастополе" и московском "Спартаке".

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