Экстренер "Карпат", являющийся сторонником Путина, может неожиданно вернуться в Украину
Белорус Олег Кононов является одним из главных претендентов на должность главного тренера коваловского "Колоса"
Об этом сообщает " Динамомания "
По информации источника, "Колос" занимается поисками нового главного тренера. В коваловском клубе недовольны результаты команды в УПЛ – 11 место.
Одним из претендентов на должность в "Колосе" является белорус Олег Кононов. Также на место в Ковалевке претендует Патрик ван Леувен, которого 26 октября уволили из "Маккаби" Тель-Авив.
В списке интересов еще присутствуют Роман Григорчук и Дмитрий Михайленко.
Последним местом работы Олега Кононова была латвийская "Рига", которую он бросил в сентябре. Ранее белорус успел поработать во львовских "Карпатах", "Севастополе" и московском "Спартаке".
- В 2017 году бывший тренер львовских "Карпат" Олег Кононов сфотографировался в футболке с изображением Владимира Путина.
- Летом 2019 года Олег Кононов мог возглавить киевское "Динамо".
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