Экстренер "Динамо" Хацкевич нашел неожиданное новое место работы
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавит выступающую в чемпионате Кипра "Кармиотису"
Об этом сообщает Goal Cyprus.
По информации источника, Александр Хацкевич уже приехал на Кипр. Белорус и боссы местного клуба находятся на финальной стадии переговоров. Вскоре о назначении в "Кармиотиссе" объявят официально.
В чемпионате Кипра по футболу "Кармиотисса" после 4 туров занимает 12-ю позицию из 14 команд, соревнующихся в турнире.
48-летний Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017 по август 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
После ухода из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.
С 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 – 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".
В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.
- 19 ноября бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что сожалеет о своей работе в российском "Роторе".
- Белорусский тренер Александр Хацкевич считает, что в московском мавзолее пора искать место для Владимира Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное