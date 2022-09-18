Экстренер "Динамо" Хацкевич нашел неожиданное новое место работы

Об этом сообщает Goal Cyprus.

По информации источника, Александр Хацкевич уже приехал на Кипр. Белорус и боссы местного клуба находятся на финальной стадии переговоров. Вскоре о назначении в "Кармиотиссе" объявят официально.

В чемпионате Кипра по футболу "Кармиотисса" после 4 туров занимает 12-ю позицию из 14 команд, соревнующихся в турнире.

48-летний Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017 по август 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.



После ухода из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.

С 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 – 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".



В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.

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